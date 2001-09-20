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باتنة: إسترجاع أكثر من 5 آلاف قطعة نقدية أثرية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 أيلول/سبتمبر 2020 12:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات
باتنة: إسترجاع أكثر من 5 آلاف قطعة نقدية أثرية

باتنة - استرجعت مصالح الأمن بولاية باتنة 5.020 قطعة نقدية أثرية بالإضافة إلى حجز 2،35 كلغ من الكيف المعالج وذلك في عمليتين منفصلتين، حسبما أفادت به يوم الثلاثاء خلية الاتصال والعلاقات العامة لذات السلك الأمني.

وأوضح المصدر أن العملية الأولى تمت بناء على معلومات تحصلت عليها فرقة البحث والتدخل تفيد بقيام شخصين يبلغان من العمر 37 و41 سنة ينحدران من مدينة خنشلة على متن مركبة سياحية كانا بصدد بيع قطع أثرية نقدية بمدينة باتنة.

وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم توقيف المشتبه بهما بمنطقة "بولفريس" ببلدية أولاد فاضل التابعة لدائرة تيمقاد وبحوزتهما المحجوزات ومبلغ مالي بقيمة 27.500 دج، وفق ما ذكره المصدر.

وفي عملية ثانية تمكنت فرقة قمع الإجرام من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة بحي بوعقال 3 بمدينة باتنة وبعد تفتيش مسكنه تم حجز 2،35 كلغ من الكيف المعالج بالإضافة إلى أسلحة بيضاء تتمثل في ساطورين و7 سكاكين من الحجم الكبير وسيف ومبلغ مالي بقيمة 840 ألف دج من عائدات الترويج.

وتم تقديم المشتبه بهم الثلاثة بعد استيفاء إجراءات التحقيق أمام الجهات القضائية بإقليم الاختصاص، يضيف ذات المصدر.

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باتنة: إسترجاع أكثر من 5 آلاف قطعة نقدية أثرية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 أيلول/سبتمبر 2020 12:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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