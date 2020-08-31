أدرار: انقطاعات للتيار الكهربائي وتضرر منازل جراء التقلبات الجوية الأخيرة

كما أدى هطول الأمطار الغزيرة بالولاية المنتدبة تيميمون شمال ولاية أدرار إلى انهيار جزئي لمنزلين وانسداد قناة الصرف الصحي بجوار فندق قورارة وتشكل برك مائية في عرض الطرق الحضرية لمدينة تيميمون.
وعلى إثر ذلك تمت تعبئة الموارد البشرية والمادية لتدخل الفرق التقنية التابعة لشركة تسيير ونقل الكهرباء وفرقة إصلاح الاعطاب بمديرية التوزيع بأدرار حيث تمكنت من إرجاع التيار الكهربائي لآلاف الزبائن الذين حرموا منه بسبب تلك الوضعية الجوية.
أما في الولاية المنتدبة تيميمون فقد تم تشكيل فرق عمل ميدانية تجوب القصور والأحياء بعاصمة إقليم قورارة لإحصاء الخسائر المادية والتكفل بالمتضررين حسب الأولوية.