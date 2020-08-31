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أدرار: انقطاعات للتيار الكهربائي وتضرر منازل جراء التقلبات الجوية الأخيرة

  أدرج يـوم : الإثنين, 31 آب/أغسطس 2020 19:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات
أدرار: انقطاعات للتيار الكهربائي وتضرر منازل جراء التقلبات الجوية الأخيرة

أدرار - تسببت التقلبات الجوية التي شهدتها مناطق مختلفة من ولاية أدرار مساء أمس الأحد في حدوث انقطاع للتيار الكهربائي ببلديات سالي ورقان جنوب الولاية بعد سقوط عمودين كهربائيين للتوتر العالي بخط نقل الكهرباء بين رقان و أولف (شرق الولاية) بسبب الرياح القوية، حسبما استفيد اليوم الاثنين من مصالح الولاية وسونلغاز.

كما أدى هطول الأمطار الغزيرة بالولاية المنتدبة تيميمون شمال ولاية أدرار إلى انهيار جزئي لمنزلين وانسداد قناة الصرف الصحي بجوار فندق قورارة وتشكل برك مائية في عرض الطرق الحضرية لمدينة تيميمون.

وعلى إثر ذلك تمت تعبئة الموارد البشرية والمادية لتدخل الفرق التقنية التابعة لشركة تسيير ونقل الكهرباء وفرقة إصلاح الاعطاب بمديرية التوزيع بأدرار حيث تمكنت من إرجاع التيار الكهربائي لآلاف الزبائن الذين حرموا منه بسبب تلك الوضعية الجوية.

أما في الولاية المنتدبة تيميمون فقد تم تشكيل فرق عمل ميدانية تجوب القصور والأحياء بعاصمة إقليم قورارة لإحصاء الخسائر المادية والتكفل بالمتضررين حسب الأولوية.

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أدرار: انقطاعات للتيار الكهربائي وتضرر منازل جراء التقلبات الجوية الأخيرة
  أدرج يـوم : الإثنين, 31 آب/أغسطس 2020 19:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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