الشلف: 3 غرقى وإنقاذ 113 شخصا خلال أسبوعين

الشلف - سجلت مصالح الحماية المدنية بالشلف منذ الافتتاح التدريجي للشواطئ منتصف الشهر الجاري، ثلاث وفيات غرقا فيما تم إنقاذ 113 أخرين، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لذات المصالح.

وأوضح المصدر أن وحدات الحماية المدنية قد أحصت خلال أول أسبوعين منذ انطلاق موسم الاصطياف، هلاك ثلاث فتيات تبلغن من العمر 19، 21 و34 سنة، بشاطئي تاميست ببلدية الظهرة ووادي الزبوج ببلدية سيدي عبد الرحمان، فيما تم إنقاذ 113 شخص أخرين.

واستنادا لذات المصدر، فإن عملية البحث عن غريقة مفقودة تبلغ من العمر 14 سنة لا تزال متواصلة لليوم الثالث على التوالي، حيث تم تسخير 11 غطاسا مع القيام بعملية تمشيط واسعة النطاق على طول الشواطئ المتاخمة لمكان الغرق، على أمل العثور على جثة الضحية المنحدرة من بلدية الشطية.

كما أشار البيان إلى تسجيل 137 تدخل لحراس الشواطئ، من ضمنها بعض التدخلات بشواطئ غير مسموح بها السباحة، علما أن القرار الولائي المتعلق بالفتح التدريجي للشواطئ، تضمن السماح للمواطنين بارتياد 16 شاطئا من أصل 26 شاطئا تقع على طول الشريط الساحلي للولاية.

وسجلت ذات المصالح، توافد على شواطئ الشلف، منذ منتصف الشهر الجاري، زهاء 675.350 مصطاف ،فيما احتلت شواطئ بني حواء مركز، الشاطئ الكبير بتنس و شاطئ بوشغال بوادي قوسين المراتب الأولى في عدد الوافدين.

الجدير بالذكر أن مصالح الحماية المدنية سخرت، لإنجاح موسم الاصطياف وضمان سلامة المصطافين، إمكانيات مادية وبشرية تمثلت في وضع تشكيل إسعافي متكون من 20 غطاسا، 40 عونا مهنيا، و ما يفوق 400 حارس شاطئ موسمي، فضلا عن ست زوارق، خمس سيارات إسعاف، أبراج مراقبة وبعض المعدات المستعملة في الإنقاذ والإسعاف.