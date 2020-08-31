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تنصيب اللواء سالمي باشا قائدا للأكاديمية العسكرية لشرشال

  أدرج يـوم : الإثنين, 31 آب/أغسطس 2020 11:34     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
تنصيب اللواء سالمي باشا قائدا للأكاديمية العسكرية لشرشال

الجزائر - أشرف  قائد القوات البرية، اللواء عمار عثامنية، أمس الاحد على مراسم تنصيب اللواء سالمي باشا قائدا للأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل "هواري بومدين" خلفا للواء سليم قريد، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان انه بعد مراسم الاستقبال وتقديم التحية الشرفية، توجه السيد اللواء قائد القوات البرية إلى ساحة العلم للأكاديمية أين قام بتفتيش المربعات المصطفة، لتبدأ بعدها مراسم تسليم واستلام السلطة بين القائد النازل اللواء سليم قريد والقائد الصاعد اللواء سالمي باشا.

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وبعد قراءة كلمة التنصيب من طرف اللواء عمار عثامنية، تم تسليم واستلام علم الأكاديمية إلى القائد الصاعد، ليقوم بعدها اللواء قائد القوات البرية بعقد لقاء توجيهي مع إطارات الأكاديمية ، وفق ذات المصدر .

واختتمت مراسم التنصيب بمصادقة قائد القوات البرية على محاضر تسليم واستلام السلطة بين القائدين والإمضاء على السجل الذهبي للأكاديمية، يضيف البيان.

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تنصيب اللواء سالمي باشا قائدا للأكاديمية العسكرية لشرشال
  أدرج يـوم : الإثنين, 31 آب/أغسطس 2020 11:34     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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