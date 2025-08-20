ولاية الجزائر: غلق أزيد من 5 آلاف محل تجاري وسوق بلدي منذ مارس المنصرم

الجزائر - أسفرت الخرجات الميدانية للجنة المختلطة المكلفة بالمراقبة والردع لمصالح المقاطعات الإدارية منذ شهر مارس المنصرم إلى غاية 27 أغسطس الجاري على غلق أزيد من 5 آلاف محل تجاري عبر مختلف البلديات التي لم تحترم التدابير الاحترازية الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد, حسبما علم الاحد من مصالح ولاية الجزائر.

وأكدت الولاية في بيان نشرته بموقعها الرسمي, أن حصيلة عمليات غلق المحلات التجارية والأسواق البلدية والمساحات التجارية التي لم تحترم التدابير الاحترازية المنصوص عليها في التعليمة الحكومية للحد من انتشار وباء كورونا "كوفيد19", أسفرت منذ مارس المنصرم إلى غاية 27 أغسطس الجاري على غلق 5145 محل تجاري عبر مختلف المقاطعات الإدارية.

وأضافت أن الخرجات الميدانية للجنة المختلطة المكلفة بالمراقبة و الردع المشكلة من مصالح التجارة و الأمن (الشرطة و الدرك الوطني), قامت بالمقاطعة الإدارة للرويبة بتعليق نشاط 299 محل تجاري منها غلق سوق حي الونشريس (DNC) بالرغاية.

كما سجلت المقاطعة الإدارية للدار البيضاء تعليق نشاط 3528 محل تجاري موزعة على عدة بلديات منها: باب الزوار 76 محل, الدار البيضاء 3409 محل, المحمدية 13 محل, برج الكيفان 22 محل، برج البحري 01 محل , عين طاية 04 محل, المرسى 03 محل تجاري اضافة إلى غلق سوقين بلديين ببلدية باب الزوار وتعليق نشاط مركز تجاري واحد ببلدية المحمدية.

وعلى مستوى المقاطعة الإدارية لزرالدة, أشارت ذات المصالح, إلى تعليق نشاط 82 محل تجاري موزع على بلديات زرالدة (26 ), اسطاوالي (50 ), السويدانية (06 محلات) ناهيك عن تعليق نشاط 8 مراكز تجارية منها 4 في زرالدة و 4 في اسطاوالي.

وأسفر عمل لجنة الردع على مستوى المقاطعة الإدارية لحسين داي, على تعليق نشاط 136 محل تجاري وغلق سوقين بلديين, فيما تم بمقاطعة الدرارية تعليق نشاط 147 محل تجاري وغلق 3 أسواق بلدية اصافة إلى مركزين تجاريين.

وتم بالمقاطعة الإدارية لبئر التوتة تعليق نشاط 193 محل تجاري وغلق سوق بلدي واحد في مقابل تعليق نشاط 319 محل تجاري عبر مختلف بلديات المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس, نذكر منها: بئر مراد رايس (91 محل تجاري), حيدرة (38 ), بئر خادم (66), السحاولة (61) وجسر قسنطينة (63) ناهيك عن غلق سوقين بلديين منها سوق ببلدية بئر خادم وسوق آخر ببلدية السحاولة.

وقامت ذات اللجنة بتعليق 252 محل تجاري على مستوى المقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد, موزع على بلديات سيدي أمحمد (47 محل), الجزائر الوسطى (40 ), المرادية (05 ), المدنية (16 محل) علاوة عن غلق 3 أسواق و تعليق نشاط 3 مراكز تجارية ببلدية سيدي أمحمد وارتفعت حصيلة المحلات المغلقة عبر المقاطعة الادارية سيدي عبد الله (غرب الجزائر العاصمة) إلى 23 محل تجاري و سوق بلدي واحد فيما سجلت مقاطعة براقي غلق 166 محل, حسب ذات المصدر.