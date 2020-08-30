Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تنصيب العقـيد بن الصغير عبد المجيد قائدا جهويا للدرك الوطني بقسنطينة

  أدرج يـوم : الأحد, 30 آب/أغسطس 2020 15:46     الفئـة : جهـوي     قراءة : 29 مرات
تنصيب العقـيد بن الصغير عبد المجيد قائدا جهويا للدرك الوطني بقسنطينة

 الجزائر- أشرف قائد الدرك الوطني, العميد قواسمية نور الدين, يوم الأحد, على تنصيب العقـيد بن الصغير عبد المجيد قائدا جهويا للدرك الوطني بقسنطينة خلفا للعقـيد دراني محمد, حسب ما أفاد به بيان لقيادة الدرك الوطني.

وأوضح نفس المصدر أن مراسم التنصيب تمت بمقر القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة بحضور السلطات العسكرية.

وبهذه المناسبة, أبدى قائد الدرك الوطني --يضيف البيان "كامل الاستعداد لتقديم كل الدعم والسند للقائد الجهوي الجديد وأمر جميع أفراد وحدات القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة بطاعته وإعانته على أداء مهامه بكل صدق وأمانة".

وفي ذات السياق, أسدى "جملة من التعليمات والتوجيهات إلى قادة مختلف الوحدات بأنواعها, التابعة للقيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني, يحثهم فيها على مضاعفة الجهود في سبيل القضاء على الإجرام بشتى أنواعه".

اقرأ أيضا : تنصيب العميد يحي علي ولحاج رئيسا جديدا لأركان قيادة الدرك الوطني 

كما أكد على "تعزيز دعائم العمل الجواري وإلزامية توطيد علاقة الثقة والتواصل مع المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم, باعتبار أن المواطن هو الشريك الحقيقي في تحقيق أمنه وصون سلامة الوطن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة, وهذا في ظل التقيد الصارم بالقوانين والأنظمة, مع التحلي بالقيم الوطنية السامية والأخلاق العسكرية الرفيعة".

آخر تعديل على الأحد, 30 آب/أغسطس 2020 18:05
كلـمات مفتـاحيــة :
تنصيب العقـيد بن الصغير عبد المجيد قائدا جهويا للدرك الوطني بقسنطينة
  أدرج يـوم : الأحد, 30 آب/أغسطس 2020 15:46     الفئـة : جهـوي     قراءة : 29 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.30

وفاق سطيف يقرر اللجوء إلى الهيئات الكروية الدولية بعد تثبيت المركز الثاني لصالح مولودية…

20.08.30

كرة القدم : الجزائري براهيمي ينال جائزة الهداف والقطري عفيف أفضل لاعب في البطولة القطرية

20.08.30

اجتماع مكتب مجلس الأمة

20.08.30

أمطار رعدية مرتقبة في أربع ولايات ساحلية ابتداء من مساء الأحد

20.08.30

كرة القدم: مولودية الجزائر تشارك رسميا في منافسة رابطة الأبطال الافريقية

20.08.30

ولاية الجزائر: غلق أزيد من 5 آلاف محل تجاري وسوق بلدي منذ مارس المنصرم

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.25

الاستفتاء على الدستور: تجسيد كبرى أولويات الرئيس تبون من أجل جزائر جديدة

20.08.25

استرجاع قناع غرغون، تثمين لعمل قطاع الثقافة في المحافظة على الآثار

20.08.25

مستغانم: جرد 35 قطعة من اللباس التقليدي المحلي

20.08.28

الدفع الإلكتروني: إلزام التجار بوضع الخدمة تحت تصرف المستهلكين قبل 31 ديسمبر

20.08.26

وزيرة الثقافة تنهي مهام المكلف بتسيير ديوان رياض الفتح

20.08.25

رحيل الفنانة ووزيرة الثقافة المغربية السابقة ثريا جبران