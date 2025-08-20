قالمة: هلاك شخص وإصابة 23 آخرين في حادثي مرور متفرقين في أقل من 12 ساعة

قالمة - هلك شخص وأصيب 23 آخرون في حادثي مرور متفرقين خلال الـ12 ساعة الأخيرة بولاية قالمة، حسبما علم اليوم الأحد من خلية الإعلام والاتصال لمديرية للحماية المحلية للحماية المدنية.

وأفاد المصدر بأن شابا يبلغ من العمر 23 سنة هلك بعين المكان في حادث اصطدام بين سيارتين سياحيتين وقع ليلة السبت إلى الأحد على الطريق الوطني رقم 102 الرابط بين أم البواقي وولاية قالمة بالمكان المسمى مفترق الطرق "قرية سلاوة"، مشيرا إلى أن جثة الضحية تم نقلها إلى المصلحة المختصة بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية لتاملوكة.

وحسب المصدر كذلك فإن هذا الحادث الذي تدخلت لأجله وحدة القطاع للحماية المدنية لتاملوكة بدعم من وحدة الحماية عين مخلوف قد تسبب في إصابة 8 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 17 و26 سنة, مضيفا بأن الضحايا تم إسعافهم بعين المكان ونقلهم إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لتاملوكة.

أما الحادث الثاني فقد وقع صباح اليوم الأحد على الطريق غير المرقم الرابط بين عين بن بيضاء وجبالة خميسي تمثل في انقلاب سيارة نفعية كان على متنها 15 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 4 أشهر و72 سنة, وفق ما ذكره ذات المصدر.

وقد تسبب الحادث في إصابات متفاوتة لكل الأشخاص الذين كانوا على متن السيارة حيث قامت فرق الوحدة الرئيسية لحماية المدنية مدعومة بالوحدة الثانوية لبوشقوف بتسخير 3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المصالح الاستشفائية القريبة من موقع الحادث.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقين في الحادثين.