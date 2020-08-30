الشلف: انتشال جثتي غريقتين وفقدان غريقة ثالثة بشاطئ وادي الزبوج غير المسموح للسباحة

الشلف - انتشلت مصالح الحماية المدنية مساء يوم السبت جثتي غريقتين من شاطئ وادي الزبوج غير المسموح للسباحة والتابع لبلدية سيدي عبد الرحمان (الشلف) فيما لا تزال الأبحاث متواصلة لإيجاد غريقة ثالثة, حسبما أفاد به بيان لذات الجهاز.

وأوضح المصدر أن غطاسي الحماية المدنية وبمساعدة مواطنين كانوا بعين المكان انتشلوا مساء اليوم جثتي شابتين (19 و 20 سنة) من شاطئ وادي الزبوج غير المسموح للسباحة فيما تم انقاذ شاب في السابعة عشر من العمر وفقدان فتاة (14

سنة).

واستنادا لذات المصدر سخرت وحدات الحماية المدنية تسع غطاسين للبحث عن الغريقة المفقودة إلا أن الرياح القوية و اضطراب حالة البحر و عدم وضوح الرؤية صعب من مهمة البحث.

ووفق البيان فقد تم تحويل جثتي الغريقتين إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بتنس, فيما دعت مصالح الحماية المدنية إلى تفادي السباحة في الشواطئ غير المسموحة.