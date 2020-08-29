وهران: العثور على ثعبان نادر بغابة "جبل قهر"

وهران، - تم العثور على ثعبان نادر على مستوى غابة "جبل قهر" (شرق ولاية وهران), حسبما استفيد لدى جمعية تربية الطيور وحماية البيئة والحيوان "شفيع الله" التي تدعو زوار هذا الفضاء الغابي إلى توخي الحذر بالنظر لخطورة هذا النوع من الزواحف.

وقد تم العثور على هذا النوع من الثعابين النادر خلال عملية تنظيف واسعة بغابة "جبل قهر" المعروفة أيضا باسم غابة "جبل الأسود" والتي نظمت أمس الجمعة من طرف هذه الجمعية بمشاركة عدة فاعلين, كما أوضح لوأج رئيس ذات الجمعية, معمر شفيع الله.

وأشار إلى أن هذا النوع من الزواحف الذي يعرف باسم "أفعى أرزيو " يعتبر سام وخطيرا جدا مما يستوجب على زوار غابة "جبل قهر" أخد الحيطة والحذر عند التوغل داخل هذه الغابة, مبرزا أن هذا الثعبان يعيش بين الحجارة و في الحشائش الكثيفة ( الأدغال).

وقد ظهرت هذه الأفعى ذات اللون الأسود وعلى جلدها حلقات دائرية ولا يتجاوز طولها 25 سنتيمتر وقطرها واحد سنتيم قبل الوقت المعتاد لخروجها من جحرها أي كان قبل منتصف النهار وهذا يعني أنها موجودة بكثرة علما أن " أفعى أرزيو " تعيش عادة بمنطقة "رأس كربون" (ارزيو) ولم يعرف سبب تنقلها إلى الغابة المذكورة , وفق نفس المصدر.

وللإشارة جسدت حملة التنظيف بالتنسيق مع مقاطعة الغابات لأرزيو التابعة لمحافظة الغابات لوهران وبحضور الحماية المدنية وجمعيات " المنظمة الوطنية للبيئة المستدامة " و " بسمة المرأة " و " الدنيا زاد الأخيرة " وبمشاركة بعض المرتادين على هذه الغابة .

وسمحت هذه الحملة بجمع كمية كبيرة من النفايات البلاستيكية منها أكثر من 200 ألف كأس بلاستيكي وأخرى صلبة عبارة عن بقايا مواد البناء فضلا عن تحسيس الزوار بأهمية الحفاظ على هذه الغابة المتربعة على مساحة 4.600 هكتار وتزخر بأشجار متنوعة منها الصنوبر الحلبي و العرعار و النباتات العطرية و الطبية و أصناف من الطيور منها " العندليب " و القليل من الحيوانات ,كما أشير إليه.

وستتواصل عملية تنظيف الفضاءات الغابية و تحسيس المواطنين للحفاظ على هذه الثروة خلال هذا الصيف علما أن الحملة استهدفت في بدايتها غابتي " مداغ " و " مسيلة " بدائرة بوتليليس (غرب ولاية وهران).