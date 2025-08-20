تيبازة: الإطاحة بعصابة الإتجار بالمؤثرات العقلية وحجز 4259 قرص مهلوس

تيبازة - أطاحت مصالح شرطة تيبازة بعصابة مختصة في الإتجار بالمؤثرات العقلية و حجز 4259 قرص مهلوس، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لذات المصالح.

وعلى إثر معلومة وردت إلى مصالح الشرطة بمدينة سيدي راشد تفيد بوجود شخصين يحوزان على وصفة طبية "صورية" لاقتناء اقراص مهلوسة من صيدلية، تدخل ضباط الشرطة القضائية بعد اعداد خطة أمنية، تم على إثرها توقيف الشخصين، وفقا لنفس البيان.

وأفضت التحقيقات الأولية إلى توقيف طبيبة خاصة هي التي أصدرت الوصفة الطبية لاقتناء 6 علب من دواء بريقابارين وهو مؤثر عقلي، مثلما تمت الإشارة إليه.

وأمر على إثرها وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة بفتح تحقيق قضائي مع أمر بتفتيش منازل المتورطين أين عثر على كمية معتبرة من المهلوسات.

ويتعلق الامر بالعثور على 23 وصفة طبية صورية تحمل إمضاء و ختم الطبيبة المذكورة سابقا مع حجز 4259 قرص مهلوس من المؤثرات العقلية و 180 ملل سائل مهلوس و 2970 قرص من نوع الزنك دواء مفقود إلى جانب 6 أسلحة بيضاء كبيرة الحجم و كمية معتبرة من الدواء و جهاز سكرتير و طابعة.

وعلى إثرها--يضيف المصدر- تم إنجاز ملف قضائي بتهم تتعلق ب"تكوين جمعية اشرار باستعمال مركبة" و "الحصول على وصفات طبية صورية قصد اقتناء أدوية من المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة بها" و "تزوير و إستعمال المزور في محررات إدارية" و "الحيازة و المتاجرة بالاقراص المهلوسة" و "حيازة أسلحة بيضاء" على أن يتم تقديم المتورطين أمام نيابة محكمة تيبازة لاحقا فيما يبقى متورط رابع في حالة فرار.