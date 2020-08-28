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أمن ولائي: توقيف عصابة مختصة في سرقة المحلات التجارية بقلب العاصمة

  أدرج يـوم : الجمعة, 28 آب/أغسطس 2020 15:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

الجزائر - تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك عصابة إجرامية مختصة في  السرقة بالكسر للمحلات التجارية حيث استولت على أكثر من 33 مليون سنتيم أثناء عملياتها الإجرامية، حسبما جاء في بيان ذات المصالح، اليوم الجمعة.

وأوضح البيان أن مصالح أمن ولاية الجزائر فككت جمعية إجرامية مختصة في السرقة بالكسر للمحلات التجارية حيث تم توقيف (06) أشخاص مشتبه فيهم متورطين في (08) قضايا سرقة محلات استولوا خلالها على أكثر من (33) مليون سنتيم.

وأضاف أن قضية الحال انطلقت أطوارها بعد تسجيل فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية قضية سرقة بالكسر راح ضحيتها صاحب مطعم بوسط الجزائر العاصمة حيث استولى الفاعلون على مبلغ مالي قدره (25) مليون سنتيم وحاملة إلكترونية وهاتف نقال.

و بعد استغلال المعطيات العلمية والتقنية –وفق ذات المصدر- توصلت عناصر الفرقة المتحرية من تحديد هوية أربع (04) أشخاص مشتبه فيهم بعد عملية ترصد محكمة أوقفت عناصر الشرطة مشتبها فيه بعد مواجهته بما نسب إليه كشف عن هوية شركائه الثلاثة حيث تبين لاحقا ضلوعهم في (08) قضايا بالكسر عبر إقليم اختصاص أمن ولاية الجزائر استولوا فيها على مبلغ مالي قدره (33.5) مليون سنتيم كما تم، بعد مواصلة التحريات، تحديد هوية شخصين آخرين مشاركين في عمليات السرقة وتوقيفهما إثر ذلك.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا، تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا أين أمر بإيداعهم الحبس المؤقت، يقول البيان.

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أمن ولائي: توقيف عصابة مختصة في سرقة المحلات التجارية بقلب العاصمة
  أدرج يـوم : الجمعة, 28 آب/أغسطس 2020 15:06     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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