وهران: لقاء حول النشر باللغة الأمازيغية 

وهران - يستضيف مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية بوهران يومي 28 و 29 أغسطس الجاري لقاء حول النشر باللغة الأمازيغية من تنظيم المحافظة السامية للأمازيغية بالشراكة مع جمعية "نوميديا"، حسبما علم اليوم الخميس لدى المنظمين.

وأفاد مسؤول الاتصال على مستوى جمعية "نوميديا"، أكلي وعمارة، أن اللقاء سيتطرق إلى موضوع النشر باللغة الأمازيغية، كما أنه سيكون فرصة للحديث عن تدريس اللغة الأمازيغية بوهران، و الأشواط التي قطعتها خلال السنوات الأخيرة.

وأبرز السيد وعمارة أن برنامج اللقاء يشمل أيضا مداخلات حول نشاطات المحافظة السامية للأمازيغية لترقية تدريس اللغة الأمازيغية، إضافة إلى لقاء مع مدرسي اللغة الأمازيغية بوهران للاستماع الى انشغالاتهم وتطلعاتهم.

وأضاف أن جمعية نوميديا التي طورت شراكة مع المحافظة السامية للأمازيغية منذ عدة أعوام، ستقوم بعرض مختلف المشاريع على غرار مشروع إصدار حكايات من التراث الأمازيغي، بلغ عددها ست حكايات.

ويهدف تنظيم هذا اللقاء الى تشجيع النشر و تعليم اللغة الأمازيغية، وهو مفتوح للجمهور العريض و لكل من يحتاج إلى معلومات أو إرشادات حول هذا الموضوع، حسبما أشار إليه المنظمون.