العاصمة: تفكيك عصابة إجرامية عابرة للحدود تتاجر في المخدرات الصلبة والحبوب المهلوسة

الجزائر - تمكنت عناصر أمن ولاية الجزائر من تفكيك عصابة مختصة في ترويج المخدرات الصلبة و الحبوب المهلوسة تنشط في إطار مجموعة إجرامية عابرة للحدود في مجال الاتجار غير الشرعي بمادة الكوكايين و الهيروين، حسب بيان لوكيل الجمهورية المساعد لدى نيابة محكمة باب الوادي صدر اليوم الخميس.

وأوضح البيان انه "عملا بنص المادة 11 الفقرة 03 من قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتم فان عناصر الأمن تمكنت من تفكيك عصابة مختصة في ترويج المخدرات الصلبة و الحبوب المهلوسة والتي تنشط في إطار مجموعة إجرامية عابرة للحدود في مجال استيراد ونقل وتوزيع وتخزين و الاتجار غير الشرعي بمادة الكوكايين و الهيروين" وهي متكونة من 4 جزائريين و 5 أجانب من جنسيات مختلفة (مالية ونيجيرية و بينينية).

وأكد المصدر أن ذات المصالح ضبطت بحوزة هذه العصابة "كمية من الهيروين و الكوكايين بالإضافة الى كمية معتبرة من مواد تستعمل في إنتاج المخدرات الصلبة"، من جانب المحجوزات، كما مكنت العملية -يضيف البيان - من "استرجاع مركبتين تستعملان في تنفيذ الأعمال الإجرامية وحجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية والعملة الصعبة من عائداتهم الاجرامية".

وأكدت ذات الهيئة، انه بتاريخ 19 أغسطس 2020 "تم تقديم أطراف القضية وتحريك الدعوى العمومية عن طريق إخطار قاض التحقيق والذي أمر بإيداع 7 اشخاص رهن الحبس المؤقت مع وضع 2 آخرين تحت نظام الرقابة القضائية".