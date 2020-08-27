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باتنة: انطلاق قافلة من المساعدات تضامنا مع المتضررين من الزلزال بميلة

  أدرج يـوم : الخميس, 27 آب/أغسطس 2020 15:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

باتنة -  انطلقت اليوم الخميس من مدينة باتنة نحو مدينة ميلة قافلة تضامنية من المساعدات لفائدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب هذه الولاية في 7 أغسطس الجاري.

وتضم القافلة التي أشرف على انطلاقها الأمين العام لولاية باتنة عبد العزيز بهناس 14 شاحنة منها 4 من الحجم الكبير محملة بمختلف المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك وكذا ألبسة و أفرشة .

وساهم في هذه القافلة التضامنية بمبادرة لمجلس سبل الخيرات التابع لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف صناعيون ورجال أعمال ومحسنون من الولاية، وفقا لما صرح به  أمين ذات المجلس سلطان برباش.

وأوضح المتحدث  بأن المساعدات تم جمعها على مستوى فروع مجلس سبل الخيرات عبر بلديات باتنة و أريس و إيشمول وثنية العابد والشمرة والجزار و بريكة و نقاوس وعين التوتة،  مبرزا بأن هذه المبادرة تعبر عن مدى تلاحم و تآزر الشعب الجزائري في أوقات المحن.

وتعتبر هذه القافلة الثانية من نوعها التي انطلقت من عاصمة الأوراس بإتجاه ولاية ميلة تضامنا مع العائلات المتضررة من الزلزال الأخير الذي ضرب هذه الولاية.

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باتنة: انطلاق قافلة من المساعدات تضامنا مع المتضررين من الزلزال بميلة
  أدرج يـوم : الخميس, 27 آب/أغسطس 2020 15:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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