الجلفة: الإطاحة بشبكة إجرامية تحترف السرقة وتبييض الأموال بعدد من الولايات

الجلفة - تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تنشط عبر عدد من ولايات الوطن في جرائم السرقة وتبييض الأموال، حسب ما علم اليوم الخميس من خلية الاتصال لذات السلك .

واستنادا لمسؤول خلية الاتصال بأمن الولاية، محافظ الشرطة فيطس ساعد، فقد جاءت هذه العملية على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة تنشط عبر عدة ولايات تقوم بعمليات السرقة وتبييض الأموال.

واستغلالا لذات المعلومات تم مباشرة التحريات بوضع خطة محكمة والقيام بتمديد الاختصاص الى عدة ولايات عبر الوطن مصحوبة بعمليات تفتيش معمقة وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، أفضت إلى استرجاع 600 مضخة مائية غاطسة ولواحقها تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 30 مليون دج بالإضافة إلى مبلغ مالي يزيد عن مليون دج يمثل عائدات السرقة.

وتتكون هذه الشبكة التي تم تفكيكها من 23 مشتبه به، تتراوح أعمارهم ما بين 28 و66 سنة حيث تورط هؤلاء في تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية السرقة بالتعدد باستحضار مركبة ذات محرك، وكذا خيانة الأمانة.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه بهم ال23 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، حيث أودع 5 مشتبه فيهم منهم رهن الحبس المؤقت، أما البقية فمنحوا رقابة قضائية عن القضية، يضيف نفس المصدر .

للإشارة ،فقد توبع الموقوفون بتهم إخفاء أشياء مسروقة والتقليد في علامة تجارية مسجلة، و ارتكابهم جرم التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، بالإضافة لتورطهم في تبيض أموال ناتجة من عائدات السرقة.