تنصيب بغلي شعيب كمندوب لوسيط الجمهورية بوهران

وفي الكلمة التي ألقاها بمناسبة مراسم التنصيب قال السيد بغلي أنه "انطلاقا من مهامنا التي حددها القانون، سنسعى وبكل ما أوتينا من وسائل قانونية إلى ممارسة صلاحيتنا في المتابعة والرقابة العامة التي تمكننا من تقدير حسن علاقات الإدارة مع المواطنين".

كما دعا الجميع إلى تقديم المساعدة للقيام بمهامه "في إطار القانون والاحترام المتبادل والشفافية من أجل تحسين حياة المواطنين وترقية علاقة الإدارة في التعامل مع المواطنين ومشاكلهم وانشغالاتهم في ظل الجزائر الجديدة".

كما دعا السيد بغلي المجتمع المدني إلى القيام بدوره كهمزة وصل ومساعدة المواطنين في نقل انشغالاتهم وطرحها.

ومن جهته أبرز الأمين العام للولاية، أبوبكر شايب، الذي أشرف على مراسم التنصيب أن مندوب وسيط الجمهورية بوهران "سيجد المساعدة من كل أعضاء الهيئة التنفيذية وسنكون سندا له في أداء مهمته المكلف بها".