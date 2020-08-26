وهران: إطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية بثلاث وكالات للبنك الوطني الجزائري

وقد أشرف الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري ميلود فراحتة على مستوى وكالة "الصومام" بوسط مدينة وهران على افتتاح شباك الصيرفة الإسلامية والتي تشمل أيضا وكالة أخرى بعاصمة الولاية ووكالة أخرى ببلدية أرزيو.

وأبرز السيد فراحتة في تصريح صحفي أن هذه العملية تندرج في إطار توسيع شبكة الصيرفة الإسلامية , مشيرا إلى أنه سيتم مع نهاية شهر سبتمبر القادم توسيع هذه الخدمة الجديدة عبر 32 وكالة على أن تعمم على باقي الولايات ال 48 مع نهاية العام الجاري.

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وأضاف في هذا الصدد أنه سيتم في غضون الأيام القادمة إطلاق نفس الخدمات عبر وكالتين تابعتين للبنك الوطني الجزائري بولاية تلمسان ووكالة واحدة بسيدي بلعباس .

وذكر نفس المصدر أن مصالحه عرضت كمرحلة أولى تسعة منتجات من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالبنك و كذا من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية منها خمسة ادخارية لاستقطاب الموارد المالية وأربعة أخرى موجهة للأفراد والمهنيين والمؤسسات الصغيرة لتدعيم الاستثمار.

واستنادا للمتحدث فإنه سيتم عرض منتجات إسلامية أخرى لفائدة المؤسسات المصغرة , لافتا إلى أن "هناك طلب كبير وترحيب واسع من قبل الأفراد والمهنيين والمؤسسات المصغرة على هذه المنتجات".

وذكر بأن "هناك هيئة شرعية إسلامية داخلية تقوم بعملية المراقبة القبلية والبعدية لمدى مطابقة المنتجات للشريعة الإسلامية قبل عرضها على المجلس الإسلامي الأعلى وأن هناك مراقبة دائمة ومستمرة لكل العمليات".