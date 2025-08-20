إيليزي: اجلاء أزيد من 130 رعية جزائرية عبر جانت والدبداب منذ مارس الفارط 

وهران: إطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية بثلاث وكالات للبنك الوطني الجزائري -

إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية عبر 30 وكالة للبنك الوطني الجزائري قبل نهاية سبتمبر المقبل -

وزيرة الثقافة تنهي مهام المكلف بتسيير ديوان رياض الفتح -

الموافقة على قائمة إضافية لإعادة فتح 17 مسجد بالعاصمة -

كوفيد-19 : تعرض 500 طفل للمساس بحقوقهم خلال فترة الحجر الصحي -

تأسيس آلية صحراوية لحقوق الانسان مكسب يعزز مسعى تصفية الاستعمار -

السبت 29 أغسطس المصادف ليوم عاشوراء عطلة مدفوعة الأجر -

لبنان: ضربات متعاقبة تُخلف ندوبًا غائرة خفية لدى الناس -

تطعيم : توفير كل لقاحات الأطفال التي تدخل في إطار الرزنامة الوطنية -

استئناف النشاطات الرياضية سيكون تدريجيا -

فيروس كورونا: وزارة التضامن تكرم الحركة الجمعوية الوطنية -

ولاية الجزائر: تخصيص 365 مركز لإجراء امتحان شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا -

عقد جلسات وطنية قريبا لتطوير وتحديث مناهج وبرامج التكوين المهني -

إيليزي: إطلاق خدمة السجل التجاري المتنقل قريبا -

نحو إصدار مرسوم تنفيذي يمكن عديمي المستوى من الاستفادة من تكوين في تخصص بحار مؤهل -

رزيق: العمل على استحداث سجل المقايضة وإعادة الاعتبار لصندوق نقل السلع بالجنوب -

استرجاع قناع غوردون، تثمين لعمل قطاع الثقافة في المحافظة على الآثار -

كورونا: 370 إصابة جديدة، 218 حالة شفاء و 10 وفيات -

كرة القدم: المدافع بلخيثر ثاني صفقة صيفية لشباب بلوزداد -