إيليزي: اجلاء أزيد من 130 رعية جزائرية عبر جانت والدبداب منذ مارس الفارط 

وقد تم في هذا الإطار إجلاء 12 رعية من التشاد عبر مطار جانت خلال شهر يونيو الفارط، فيما تم إجلاء أزيد من 120 رعية جزائرية من ليبيا عبر معبر الدبداب البري منذ شهر مارس الفارط إلى غاية شهر اغسطس الجاري، وفقا لذات المصدر .
وقد خصصت السلطات المحلية مركزين للحجر الصحي لاستقبال الرعايا والتكفل بهم على مستوى المقاطعتين الإداريتين، ممثلة في فندق تادرارت بجانت وبيت الشباب بالدبداب مع تسخير كافة ظروف العناية الطبية والأمنية بهاذين المرفقين لضمان التكفل الأمثل بالرعايا، حيث بلغ إجمالي النفقات الخاصة بعملية الإيواء والتكفل بالرعايا أزيد من 8ر3 مليون دج.
للإشارة، تتواجد حاليا 17 رعية جزائرية تخضع للحجر الصحي على مستوى بيت الشباب بالدبداب كإجراء احترازي بعد إجلائهم الأسبوع الماضي من دولة ليبيا عبر المعبر الحدودي البري بالدبداب، والذي تم فتحه استثنائيا وبشكل مؤقت بترخيص من السلطات العليا في إطار تسهيل عملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بليبيا.