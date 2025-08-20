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إيليزي: اجلاء أزيد من 130 رعية جزائرية عبر جانت والدبداب منذ مارس الفارط 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 آب/أغسطس 2020 15:25     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات

إيليزي - تم إجلاء أكثر من 130 رعية جزائرية عبر مطار تيسكا بجانت ومعبر الدبداب البري الحدودي بولاية إيليزي، وذلك خلال الفترة الممتدة من شهر مارس الفارط الى غاية شهر أغسطس الجاري في إطار عمليات إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج بسبب إغلاق المجال الجوي والبري أمام المسافرين اثر تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حسبما أستفيد اليوم الأربعاء لدى مصالح الولاية .

وقد تم في هذا الإطار إجلاء 12 رعية من التشاد عبر مطار جانت خلال شهر يونيو الفارط، فيما تم إجلاء أزيد من 120 رعية جزائرية من ليبيا عبر معبر الدبداب البري منذ شهر مارس الفارط إلى غاية شهر اغسطس الجاري، وفقا لذات المصدر .

وقد خصصت السلطات المحلية مركزين للحجر الصحي لاستقبال الرعايا والتكفل بهم على مستوى المقاطعتين الإداريتين، ممثلة في فندق تادرارت بجانت وبيت الشباب بالدبداب مع تسخير كافة ظروف العناية الطبية والأمنية بهاذين المرفقين لضمان التكفل الأمثل بالرعايا، حيث بلغ إجمالي النفقات الخاصة بعملية الإيواء والتكفل بالرعايا أزيد من 8ر3 مليون دج.

للإشارة، تتواجد حاليا 17 رعية جزائرية تخضع للحجر الصحي على مستوى بيت الشباب بالدبداب كإجراء احترازي بعد إجلائهم الأسبوع الماضي من دولة ليبيا عبر المعبر الحدودي البري بالدبداب، والذي تم فتحه استثنائيا وبشكل مؤقت بترخيص من السلطات العليا في إطار تسهيل عملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بليبيا.

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إيليزي: اجلاء أزيد من 130 رعية جزائرية عبر جانت والدبداب منذ مارس الفارط 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 آب/أغسطس 2020 15:25     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

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