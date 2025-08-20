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الموافقة على قائمة إضافية لإعادة فتح 17 مسجد بالعاصمة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 آب/أغسطس 2020 14:39     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات
الموافقة على قائمة إضافية لإعادة فتح 17 مسجد بالعاصمة

الجزائر - أعلنت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن قائمة اضافية للمساجد المفتوحة للصلاة والتي تضم إعادة فتح 17 مسجدا موزعا عبر7 مقاطعات إدارية وذلك تبعا للرفع التدريجي للحجر الصحي وضمن للتدابير الوقائية المقررة من طرف مصالح الوزارة الأولى المتعلقة بإعادة فتح المساجد بشروط وتدابير وقائية في إطار مكافحة وباء كورونا "كوفيد19".

وأوضح بيان للولاية، أن والي ولاية الجزائر، يوسف شرفة، "وافق" على قائمة اضافية تضم 17 مسجدا موزعا عبر7 مقاطعات إدارية ضمن تدابير الرفع التدريجي للحجر الصحي و الالتزام بشروط الوقاية الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا واعتبرت هذه القائمة الاضافية "استجابة" لطلب بعض سكان الأحياء وبالنظر للكثافة السكانية بها وبعد المسافة عن المساجد المعنية بالفتح من قبل.

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وأشار البيان إلى المساجد المعنية بالفتح حسب المقاطعات الإدارية والتي تخص كل من المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس : 06 مساجد، المقاطعة الإدارية الشراقة : 03مساجد، المقاطعة الإدارية لبراقي : 02 مساجد، المقاطعة الإدارية للدرارية : 01 مساجد، المقاطعة الإدارية حسين داي: 02 مساجد، المقاطعة الإدارية الحراش : 02 مساجد، المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد : 01 مسجد.

يذكر أن عدد المساجد التي أعيد فتحها عبر ولاية الجزائر منذ 15 أغسطس الجاري سيرتفع إلى 446 مسجدا (بعدما كانت 429 مسجدا) يخضع لتعليمات الوقاية الصحية الصارمة حيث يخول لأئمة المساجد التبليغ لدى مصالح الأمن المختصة إقليميا عن أي تجاوز أو عدم التزام أي شخص بالشروط والتدابير الوقائية ناهيك عن المراقبة الدورية للمساجد المعنية بإعادة الفتح التي تقوم بها مديرية الشؤون الدينية والأوقاف من أجل الوقوف على مدى تطبيق الشروط والتدابير الوقائية.

آخر تعديل على الأربعاء, 26 آب/أغسطس 2020 15:39
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الموافقة على قائمة إضافية لإعادة فتح 17 مسجد بالعاصمة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 آب/أغسطس 2020 14:39     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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