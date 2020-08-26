البليدة: تنصيب منصوري دوادي مندوبا ولائيا لوسيط الجمهورية

و أوضح السيد دوادي للصحافة على هامش مراسيم التنصيب التي أشرف عليها الأمين العام للولاية, كمال الدين كربوش ، أنه سيعمل على "المساهمة في تقديم يد المساعدة للمواطن و تقريبه من الإدارة".
و أكد أنه "سيكون الأداة المرافقة لمختلف الجمعيات و رؤساء الأحياء و المواطنين الذين سيلقون كل الترحيب لطرح انشغالاتهم و مشاكلهم" .
و أشار في هذا الصدد إلى أن مهامه تتمثل أساسا في "مرافقة و مساعدة كل الهيئات لإيجاد حلول على المستوى المحلي".
و من جهته صرح السيد كربوش في كلمة ألقاها بالمناسبة أن مصالح الولاية "ستوفر كل الإمكانيات اللازمة للسير الحسن لمهام المندوب المحلي و ستبقى على إستعدادر لوضع تحت تصرف المندوبية مزيد ا من الإمكانيات عند الحاجة ، كما ستسهر على توفير كل المعلومات التي تحتاجها المندوبية و لن تدخر أي جهد في هذا المجال ".
كما حث ذات المتحدث كافة مسؤولي الولاية على مد يد العون لهذه الهيئة حتى تتمكن من الاضطلاع بمهامها و تأديتها على أكمل وجه".
يبلغ منصوري دوادي 44 سنة و يحوز على ثلاث شهادات جامعية في علم النفس الإدارة و التدقيق.