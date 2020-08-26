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البليدة: تنصيب منصوري دوادي مندوبا ولائيا لوسيط الجمهورية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 آب/أغسطس 2020 14:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات

البليدة -  تم اليوم الأربعاء بولاية البليدة تنصيب منصوري دوادي مندوبا ولائيا لوسيط الجمهورية و ذلك تطبيقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 يوليو 2020 المتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية في الولايات.

و أوضح السيد دوادي للصحافة على هامش مراسيم التنصيب التي أشرف عليها الأمين العام للولاية, كمال الدين كربوش ، أنه سيعمل على "المساهمة في تقديم يد المساعدة للمواطن و تقريبه من الإدارة".

و أكد أنه "سيكون الأداة المرافقة لمختلف الجمعيات و رؤساء الأحياء و المواطنين الذين سيلقون كل الترحيب لطرح انشغالاتهم و مشاكلهم" .

و أشار في هذا الصدد إلى أن مهامه تتمثل أساسا في "مرافقة و مساعدة كل الهيئات لإيجاد حلول على المستوى المحلي".

و من جهته صرح السيد كربوش في كلمة ألقاها بالمناسبة أن مصالح الولاية "ستوفر كل الإمكانيات اللازمة للسير الحسن لمهام المندوب المحلي و ستبقى على إستعدادر لوضع تحت تصرف المندوبية مزيد ا من الإمكانيات عند الحاجة ، كما ستسهر على توفير كل المعلومات التي تحتاجها المندوبية و لن تدخر أي جهد في هذا المجال ".

كما حث ذات المتحدث كافة مسؤولي الولاية على مد يد العون لهذه الهيئة حتى تتمكن من الاضطلاع بمهامها و تأديتها على أكمل وجه".

يبلغ منصوري دوادي  44 سنة و يحوز على ثلاث شهادات جامعية في علم النفس الإدارة و التدقيق.

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البليدة: تنصيب منصوري دوادي مندوبا ولائيا لوسيط الجمهورية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 آب/أغسطس 2020 14:30     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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