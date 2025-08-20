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أمن ولاية الجزائر: حجز قرابة 600 غرام من القنب الهندي و 355 قرص مؤثر عقلي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 19:19     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

الجزائر - تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف عدة أشخاص مشتبه فيهم و حجز قرابة 600 غرام من القنب الهندي و 355 قرص مؤثر عقلي ، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لذات الهيئة الأمنية.

 وأوضح البيان ورود معلومات مؤكدة لفرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي للمخدرات بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية مفادها وجود شخصين مشتبه فيهما على متن سيارة سياحية يحوزان كمية من المخدرات حيث بعد وضع خطة محكمة وعملية ترصد تم توقيف السيارة وتفتيشها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها أين تم ضبط 6 صفائح من مخدرات القنب الهندي وزنها 587 غرام و02 هاتف نقال.

وأشار ذات المصدر، أنه بموجب إذن نيابي بالتفتيش صادر عن السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تفتيش منزل المشتبه فيه حيث حجزت عناصر فرقة التحري 400 وحدة من الشماريخ وبمواصلة التحريات تم توقيف مشتبه فيه ثالث ينحدر من غرب البلاد وكذا شريكا له وبتفتيش منزل أحدهم تم حجز 66 قرص مؤثر عقلي وهاتفين ومبلغ مالي قدره 08 مليون سنتيم.

من جهة اخرى، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من حجز خلال عمليتين متفرقتين بكل من قطاع اختصاص أمن المقاطعة الإدارية زرالدة وكذا الرويبة، (1080) وحدة مشروب كحولي و(295) قرص مؤثر عقلي و(27.5) مليون سنتيم مع توقيف شخصين مشتبه فيهما، حسب ذات المصالح.

وأوضح البيان، أن القضية الأولى حجزت من خلالها مصالح الأمن الحضري الثاني التابع لأمن المقاطعة الإدارية زرالدة (1080) وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام وذلك بعد توقيف مشتبه فيه كان يتاجر في المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية، حيث قامت عناصر الشرطة بالترصد له وتوقيفه في الجرم المشهود حيث أن المشتبه فيه متورط في قضايا مماثلة.

من جهة أخرى تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية الرويبة، في قضية ثانية، من توقيف مشتبه فيه كان يتاجر ويروج للمؤثرات العقلية على مستوى مدينة الرويبة وقد مكنت العملية من حجز ما قدره (295) قرص مؤثر عقلي ومبلغ مالي قدره (27.5) مليون سنتيم يعد من عائدات الترويج لهذه السموم.

كلـمات مفتـاحيــة :
أمن ولاية الجزائر: حجز قرابة 600 غرام من القنب الهندي و 355 قرص مؤثر عقلي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 19:19     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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