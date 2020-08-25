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ولاية الجزائر: إعادة فتح شاطئ سيدي فرج شرق وغرب أمام المصطافين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 19:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات
ولاية الجزائر: إعادة فتح شاطئ سيدي فرج شرق وغرب أمام المصطافين

الجزائر - أعلنت مصالح ولاية الجزائر اليوم الثلاثاء عن إعادة فتح شاطئ سيدي فرج شرق وغرب بلدية سطاوالي (المقاطعة الإدارية لزرالدة)، وذلك وفق الشروط  الصحية الوقائية.

وأوضح بيان لولاية الجزائر أنه تبعا للتدابير الوقائية المقررة من طرف مصالح الوزارة الأولى المتعلقة بالفتح التدريجي والمراقب للشواطئ وفي ظل التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية ، ينهي والي ولاية الجزائر إلى علم كافة مواطني ومواطنات العاصمة أنه تقرر إعادة فتح شاطئ سيدي فرج شرق وغرب ببلدية سطاولي (المقاطعة الإدارية لزرالدة) إبتداء من تاريخ 23 أغسطس الجاري ، وذلك وفق الشروط  والتدابير الصحية الوقائية.

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ولاية الجزائر: إعادة فتح شاطئ سيدي فرج شرق وغرب أمام المصطافين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 19:15     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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