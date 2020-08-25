وأوضح بيان لولاية الجزائر أنه تبعا للتدابير الوقائية المقررة من طرف مصالح الوزارة الأولى المتعلقة بالفتح التدريجي والمراقب للشواطئ وفي ظل التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية ، ينهي والي ولاية الجزائر إلى علم كافة مواطني ومواطنات العاصمة أنه تقرر إعادة فتح شاطئ سيدي فرج شرق وغرب ببلدية سطاولي (المقاطعة الإدارية لزرالدة) إبتداء من تاريخ 23 أغسطس الجاري ، وذلك وفق الشروط والتدابير الصحية الوقائية.
ولاية الجزائر: إعادة فتح شاطئ سيدي فرج شرق وغرب أمام المصطافين
أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 آب/أغسطس 2020 19:15 الفئـة : جهـوي قراءة : 8 مرات
الجزائر - أعلنت مصالح ولاية الجزائر اليوم الثلاثاء عن إعادة فتح شاطئ سيدي فرج شرق وغرب بلدية سطاوالي (المقاطعة الإدارية لزرالدة)، وذلك وفق الشروط الصحية الوقائية.
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