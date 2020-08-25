إيليزي: إطلاق خدمة السجل التجاري المتنقل قريبا

وفي تصريح ل/وأج على هامش زيارته اليوم الى ولاية إيليزي رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسي بكاي، أكد السيد رزيق، أن هذا النوع من السجل سيمكن التاجر من ممارسة نشاطه التجاري عبر مختلف النقاط بإقليم الولاية التي يقطن فيها دون تقييده بالعنوان التجاري.
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ويشمل هذا الاجراء الذي يرتقب ان يتم إطلاقه في غضون اسابيع قليلة مختلف الانشطة التجارية سيما الخدماتية منها، يضيف الوزير.
ويهدف هذا الاجراء الى تسهيل اجراءات الممارسة التجارية أمام الشباب بالإضافة إلى تلبية احتياجات المناطق النائية والمعزولة من مختلف الخدمات التي يوفرها التاجر المتنقل، خاصة تلك المناطق التي يصعب وصول التموين لها .
وأكد الوزير في ذات السياق ان هذا الاجراء سيتم رقمنته وإعداده في منصة رقمية تتيح للمواطنين الحصول على عناوين التجار المتنقلين والتعرف على مختلف الخدمات التي يقدمونها مع إجراء طلبات فورية.