النعامة : تنصيب عبد المجيد مباركي مندوبا ولائيا لوسيط الجمهورية

وأبدى السيد مباركي بمناسبة مراسم التنصيب التي جرت بحضور السلطات المحلية استعداده التام "للعمل بكل تفان لرفع الغبن عن المواطنين والاستماع لانشغالاتهم في شتى المجالات والتوسط لهم لدى مختلف الهيئات الإدارية واقتراح التدابير والقرارات التي ينبغي اتخاذها ضد الإدارات وموظفيها المقصرين في ضمان حقوق مواطني الولاية."
ومن جهته ذكر الأمين العام للولاية بن عمر سونة بصلاحيات المندوب المحلي لوسيط الجمهورية التي "تخول له المساهمة الفعالة في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم والقيام بدور المتابعة والرقابة التي تسمح له بتقدير قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية بالولاية."
وأضاف أن منصب وسيط الجمهورية الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في إطار الإصلاحات العميقة لبناء الجزائر الجديدة "يكتسي أهمية بالغة من خلال المهام المنوطة به و الرامية إلى تحسين العلاقة بين الإدارة و المواطنين وتجاوز الاختلالات في تسيير المرفق العمومي."
ودعا السيد سونة إلى تقديم الإدارة المحلية والمنتخبين والمجتمع المدني و مختلف الفعاليات المهنية و الاجتماعية بالولاية يد المساعدة لمندوب وسيط الجمهورية من أجل تمكينه من الانطلاق في أداء مهامه في أحسن الظروف.