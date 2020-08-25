تنصيب عبد الرزاق مسعودية مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية قالمة

وأكد السيد مسعودية في تصريح لـ/وأج عقب توقيعه على محضر التنصيب بأنه "سيبذل كل ما في وسعه لاستعادة الثقة بين المواطن والإدارة" و ذلك في إطار المهام المسندة إليه وفق اختصاصات هيئة الوساطة التابعة لرئاسة الجمهورية، مبرزا أنه "سيستمع لمختلف انشغالات المواطنين و العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون و التنسيق مع المنتخبين و مختلف الهيئات الإدارية."

وأضاف بأنه سيتم ضمن أولى النشاطات المبرمجة من المندوبية المحلية لوساطة الجمهورية تنظيم "عما قريب" أيام إعلامية للتعريف بدور هذه الهيئة والتقرب أكثر من المواطنين خاصة في مناطق الظل وذلك بإشراك الجمعيات المحلية وفعاليات المجتمع المدني.

وينحدر السيد مسعودية من منطقة ظل وهي "مشتة الدردارة" بجبال صفاحلي ببلدية حمام النبائل التي تقع بأقصى شرق قالمة وهو من الإطارات الشابة حيث يبلغ من العمر 30 سنة.

ويحوز على شهادة ماستر في علوم الإعلام والاتصال بجامعة قالمة التي عمل بها عدة سنوات كأستاذ مشارك، إلى جانب منصبه الأصلي كمكلف بالإعلام والعلاقات الخارجية بالمسرح الجهوي محمود تريكي بذات الولاية. كما عمل في مجال الإعلام كصحفي بعدة مؤسسات إعلامية في السمعي البصري، منها متعاون بالإذاعة الجزائرية من قالمة.