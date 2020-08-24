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ولاية الجزائر: توقيف شخص وحجز كمية من المخدرات ومبلغ مالي

  أدرج يـوم : الإثنين, 24 آب/أغسطس 2020 19:41     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
ولاية الجزائر: توقيف شخص وحجز كمية من المخدرات ومبلغ مالي

الجزائر - تمكن عناصر أمن ولاية الجزائر مؤخرا من حجز كمية من المخدرات ومبلغ مالي مع توقيف شخص مشتبه فيه، حسب ما أورده اليوم الاثنين بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر ان هذه القضية عالجتها فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية بالشراقة (غرب العاصمة) بعد حصولها على معلومة مفادها "وجود رعية من جنسية افريقية اقتحم منزلا واستغله في الاتجار بالمخدرات الصلبة، ناهيك عن إنشاء وكر للدعارة وممارسة طقوس السحر والشعوذة".

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وقد مكنت التحريات الميدانية لعناصر الفرقة من "تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، حيث ضبط بحوزته على مبلغ مالي قدره 13.000 دج ومبلغ بالعملة الصعبة يقدر ب 900 دولار ولوحة إلكترونية وجواز سفر منتهي الصلاحية وبعض المجوهرات من الفضة".

ومواصلة للتحريات، تبين أن المشتبه فيه ممنوع من دخول التراب الوطني، وبتفتيش منزله المستغل بطريقة غير قانونية، تم العثور على عدة مواد ووسائل تستعمل في السحر والشعوذة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث تم إيداعه الحبس المؤقت.

آخر تعديل على الإثنين, 24 آب/أغسطس 2020 19:58
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ولاية الجزائر: توقيف شخص وحجز كمية من المخدرات ومبلغ مالي
  أدرج يـوم : الإثنين, 24 آب/أغسطس 2020 19:41     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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