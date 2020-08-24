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وزير التجارة يعلن عن إنشاء فرع لمؤسسة المعارض والتصدير بتمنراست

  أدرج يـوم : الإثنين, 24 آب/أغسطس 2020 18:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 22 مرات
وزير التجارة يعلن عن إنشاء فرع لمؤسسة المعارض والتصدير بتمنراست فايسبوك: وزارة التجارة

الجزائر - أعلن وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الاثنين، انه سيتم قريبا إنشاء فرع لمؤسسة المعارض والتصدير "صفاكس" بكامل مرافقه بولاية تمنراست ليحتضن مختلف النشاطات الاقتصادية و غيرها، منوها بدور هذه الولاية الجنوبية المستقبلي  في منطقة التبادل الحر الإفريقية، حسب بيان للوزارة .

جاء تصريح السيد رزيق بمناسبة حلوله بهذه الولاية في زيارة عمل برفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، حيث قاما الوزيران  بتفقد مشروع قيد الانجاز لاستثمار خاص يتشكل مساحة تجارية كبرى ومرافق ترفيهية وسياحية، يضيف البيان مشيرا ان هذا المشروع الاستثماري يعد  الاول من نوعه على مستوى الولاية.

وكانت المحطة الثانية لهذه الزيارة في استثمار عمومي لبلدية تمنراست حيث عاينا الوزيران فضاء تجاري متعدد النشاطات، أكد وزير التجارة بالمناسبة على أهمية هذا النوع من الاستثمارات في المساحات التجارية الكبرى التي يوليها قطاعه عناية بالغة "اذ يمكنها التحكم في شبكات التوزيع وضبط الأسعار إضافة لمناصب الشغل التي يمكن ان توفرها".

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كما تفقد الوزيران مركز تجاري تابع للقطاع الخاص الذي "يوفر أحسن الخدمات بمعايير عالية الجودة و يوفر هذا المركز كل المنتوجات الاستهلاكية بأسعار تنافسية فضلا عن توفره على تقنية الدفع الالكتروني"، يضيف البيان.

وقام الوزيران ايضا على هامش الزيارة بإعطاء إشارة انطلاق عملية تصدير لشحنة متكونة من 35 شاحنة من مختلف مواد البناء باتجاه دولة النيجر، ليختتم الوزيران الزيارة بلقاء مطول رفقة والي الولاية مع المتعاملين الاقتصاديين حيث تم مناقشة العديد من المحاور منها تجارة المقايضة وعمليات التصدير عبر المعابر البرية وصندوق دعم النقل للسلع لولايات الجنوب والمعرض الدولي لاسيهار.

وقد قدم وزير التجارة عرضا عن استراتيجية القطاع وعلى اهمية ولاية تمنراست في هذه الاستراتيجية خاصة في الاندماج الافريقي ودورها المستقبلي في منطقة التبادل الحر الإفريقية.

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وزير التجارة يعلن عن إنشاء فرع لمؤسسة المعارض والتصدير بتمنراست
  أدرج يـوم : الإثنين, 24 آب/أغسطس 2020 18:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 22 مرة   شارك

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