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الصحفي بإذاعة تيارت بلحول سبع في ذمة الله

  أدرج يـوم : الإثنين, 24 آب/أغسطس 2020 16:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات

تيارت - توفي ليلة أمس الأحد الصحفي بإذاعة تيارت بلحول سبع عن عمر ناهز ال50 سنة إثر أزمة قلبية، حسبما علم لدى هذه المؤسسة الإعلامية العمومية.

وأبرز ذات المصدر أن الفقيد قدم الكثير للإعلام المحلي وكان متميزا في اختيار البرامج التي كان يشرف على إعدادها وتقديمها على أساس ارتباطها بالمنطقة وبالصالح العام، أهمها "الأرض والفلاح" و"طريق السلامة" والتي كان يقدمها بطريقة متميزة أحدثت أثر لدى الجمهور، إضافة إلى الربورتاجات والتقارير والنشرات الإخبارية.

كما نوه زملاء بلحول سبع بخصال الفقيد حيث "كان إنسانا بشوشا وعرف في الساحة الإعلامية بولاية تيارت برجل المهمات لاهتمامه البالغ بالعمل الإعلامي الميداني على مستوى الولاية".

وقد تقدم والي ولاية تيارت محمد درامشي في افتتاح الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي بتعازيه إلى عمال إذاعة تيارت والأسرة الإعلامية وعائلة الفقيد الذي سيوارى الثرى اليوم بمقبرة فرندة (ولاية تيارت).

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الصحفي بإذاعة تيارت بلحول سبع في ذمة الله
  أدرج يـوم : الإثنين, 24 آب/أغسطس 2020 16:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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