تجارة المقايضة الحدودية: رزيق في زيارة عمل وتفقد إلى ولايتي تمنراست واليزي

الجزائر- شرع وزير التجارة كمال رزيق يوم الاثنين في زيارة عمل و تفقد الى ولاية تمنراست لمتابعة تجسيد القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية, قبل أن يحل يوم الثلاثاء بولاية اليزي, حسبما افاد به بيان للوزارة.

وحل السيد رزيق بولاية تمنراست رفقة وفد وزاري هام يتقدمه الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الدكتور عيسى بكاي.

وتهدف زيارة العمل والتفقد هذه "لمتابعة تجسيد القرار الوزاري المشترك بين وزارتي التجارة والمالية الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية الصادر مطلع الشهر الجاري بالجريدة الرسمية" .

إلى جانب ذلك, سيقوم الوزير بمعاينة تفعيل الإجراء التنظيمي الجديد الذي اتخذته الوزارة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لتأطير عمليات التصدير نحو دول الجوار.

و يقضي هذا الاجراء, حسب بيان الوزارة, بضمان نقل المنتجات المصدرة من طرف المجمع العمومي للنقل واللوجستيك "لوجيسترانس" الى غاية النقطة الكيلومترية صفر على مستوى الشريط الحدودي مع كل بلد.

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كما سيتم خلال الزيارة تدشين وزيارة بعض المرافق التابعة للقطاع إضافة الى لقاءات خاصة مع المتعاملين الاقتصاديين لكلا الولايتين .

و في نفس الإطار, سيقوم كل من وزير التجارة و الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية بزيارة إلى ولاية إليزي يوم الثلاثاء, يضيف البيان .