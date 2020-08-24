البنك الوطني الجزائري يطلق منتجات الصيرفة الاسلامية بوكالتين بالبليدة و الشلف

الجزائر- أعلن البنك الوطني الجزائري, في بيان له, عن اطلاق منتجات الصيرفة الاسلامية في وكالتين له بولايتي البلدية و الشلف.

و يتعلق الأمر بوكالتي البليدة "445 " و الوكالة الرئيسة بالشلف "275", حسب ما أوضحه البيان.

و يضم العرض المخصص لمرحلة الاطلاق تسعة ( 09 ) منتجات موافقة لتعاليم الشريعة الإسلامية ھي الحساب الإسلامي للودائع تحت الطلب، الحساب الجاري الإسلامي، حساب التوفير الإسلامي، حساب التوفير الإسلامي للشباب "القصر"، حساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد، المرابحة العقارية ، المرابحة للتجھيزات،المرابحة للسيارات و كذا الإجارة.

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و أعلم البنك زبائنه بأن تفاصيل ھذه المنتجات الموجھة لمختلف فئات المجتمع من أفراد، مدخرين، مھنيين و مؤسسات، بالإضافة الى محاكاة المرابحة والإجارة متاحة، جميعا، على البوابة الإلكترونية المخصصة للصيرفة الاسلامية (financeislamique.bna.dz ).

كما جدد البنك العمومي التزامه بتعميم ھذا النشاط على مستوى خمسون (50) وكالة من وكالاته قبل نھاية سبتمبر 2020.