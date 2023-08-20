ولاية الجزائر: الغلق الفوري لأزيد من 3600 محل تجاري لعدم احترام التدابير الوقائية

الجزائر - قامت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر بالغلق الفوري لأزيد من 3600 محل تجاري عبر مختلف المقاطعات الإدارية بالعاصمة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 يوليو إلى 17 أغسطس الجاري، بسبب عدم احترام أصحاب المحلات للتدابير الاحترازية المتخذة للوقاية من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19 ).

وأوضح بيان ولاية الجزائر نشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك اليوم الأحد أنه " في إطار مراقبة مدى احترام التجار للتدابير الوقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد سجلت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال الفترة الممتدة من 10 يوليو إلى 17 أغسطس الجاري الغلق الفوري ل 3637 محل تجاري وتمت العملية بعد معاينة 20.477 محل بإقليم ولاية الجزائر من طرف مصالح الأمن ومصالح التجارة".

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وتشير الحصيلة - وفق ذات البيان - بأن عدد تدخلات فرق مصالح الأمن بلغت 4851 أسفرت عن غلق 964 محل تجاري فيما وصل عدد تدخلات فرق مصالح مديرية التجارة 15.626 تدخل أفضى إلى غلق 2673 محل تجاري.

من جهة أخرى، أشار البيان فيما يخص المخالفات تسجيل 442 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة مقابل تسجيل 627 لعدم احترام التباعد الاجتماعي.