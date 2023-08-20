الجزائر العاصمة: تفكيك جمعية أشرار وحجز أزيد من 330 غرام من القنب الهندي

الجزائر - تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من وضع حد لجمعية أشرار وحجز أزيد من 330 غرام من القنب الهندي وأسلحة بيضاء محظورة و كذا 18 كبسولة من المؤثرات العقلية على مستوى المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح ذات البيان أن "فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس تمكنت من وضع حد لنشاط جمعية أشرار عن قضية الحيازة، المتاجرة وترويج المخدرات وحيازة أسلحة بيضاء محظورة حيث تم حجز 5ر330 غرام من القنب الهندي، 18 كبسولة من المؤثرات العقلية إضافة إلى 04 أسلحة بيضاء ومبلغ مالي يقدر ب 58.000 دج من عائدات الترويج" .

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وأشار المصدر الى أن قضية الحال انطلقت بعد ورود معلومة مؤكدة إلى الفرقة مفادها قيام شخص بالترويج للمخدرات على مستوى الحي الذي يقيم فيه وكذا بعض الأحياء المجاورة له، لتباشر ذات الفرقة تحرياتها الميدانية التي أفادت أن المشتبه فيه يحتفظ بكمية من المخدرات على مستوى سكنه، بعدها وبإشراف السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا " تم تنفيذ إذن بالتفتيش لمنزله أين تم حجز 42 غرام من القنب الهندي و قرصين من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي قدره 11.000 دج وهاتفين نقالين حيث أفاد المشتبه فيه أنه يقتنيها من عند شريكه الذي يعتبر الممون الرئيسي ".

وذكر البيان أن ذات الفرقة قامت بتنفيذ إذن بالتفتيش لمنزل المشتبه فيه الآخر " أين تم حجز 5ر288 غرام من القنب الهندي ومشطين يحويان 18 كبسولة من المؤثرات العقلية، سيجارة شبه مستهلكة من مخدرات القنب الهندي، ومبلغ مالي قدره 47.000 دج من عائدات الترويج بتلك السموم إلى جانب حجز 04 أسلحة بيضاء محظورة، هاتف نقال ليتم بعدها على إثر خطة محكمة من توقيف شريكهما الثالث في قضية الحال".