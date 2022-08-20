بومرداس: إنتهاء فترة الحجر الصحي ل 225 مواطن جزائري تم إجلاؤهم من فرنسا

بومرداس- أنهى يوم السبت 225 مواطن جزائري تم إجلائهم من فرنسا, الحجر الصحي الذي خضعوا له ببومرداس في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19), دون تسجيل أي إصابات بهذا الوباء, حسبما لوحظ.

و على هامش حفل توديع الرعايا المذكورين، صرح المكلف بخلية الإعلام بديوان والي الولاية ل/وأج بأنه تم تسريح ورفع الحجر الصحي الاحترازي, عن 225 رعية جزائرية تم إجلاءهم من فرنسا, بعد انتهاء المدة المحددة لهذا الإجراء احترازي و التي حددت بسبعة أيام.

مع الإشارة إلى أنه تم تقليص مدة الحجر الصحي الاحترازي بعد إجراء تعديل في المدة من 14 يوما إلى سبعة أيام, إثر استشارة الجهات الصحية المعنية, مع إمضاء المعنيين بالحجر تعهدات بمواصلة إتمام الحجر الاحترازي بمنازلهم إلى غاية إتمام مدة 14 يوما.

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ولم تسجل أية حالة إصابة بوباء كورونا في صفوف الرعاية الجزائريين اللذين تم استضافتهم بالمخيم العائلي التابع لمجمع سوناطراك الكائن ببلدية قورصو – شمال الولاية - يؤكد نفس المصدر.

وتم ترحيل عبر ولايات الوطن جزء من الأشخاص الذين استفادوا من الحجر الصحي, حسب ما لوحظ, من على متن حافلات وضعتها مصالح النقل بالولاية في المتناول, فيما استقبل الجزء المتبقي من المسرحين من قبل أهاليهم وذويهم الذين تكفلوا بنقلهم إلى منازلهم.

وبالتوازي مع عملية ترحيل الأشخاص المذكورين التي تمت بحضور والي الولاية يحي يحياتن و السلطات الولائية ، أشار مسؤول خلية الإعلام , إلى أن الهيئات المعنية بدأت في تنظيف وتعقيم كل المرافق و المباني التي أوت الرعايا المذكورين ووضعه في المتناول لإستقبال رعايا أخرين لاحقا .