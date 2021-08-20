Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مستغانم: إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل 49 شخص في عرض البحر

  أدرج يـوم : الجمعة, 21 آب/أغسطس 2020 14:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
مستغانم: إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل 49 شخص في عرض البحر

مستغانم  -  تم بولاية مستغانم ليلة الخميس إلى الجمعة إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل 49 شخصا بينهم أجانب في عرض البحر، حسبما علم من المجموعة الإقليمية لحراس السواحل.

وأوضح المصدر أن الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل اعترضت بين الساعة 10 مساءا و3 صباحا ليلة الخميس إلى الجمعة ثلاث مجموعات من المرشحين للهجرة غير الشرعية كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع شمال الميناء التجاري وبالساحل الشرقي لولاية مستغانم.

وتم اقتياد عناصر المجموعات الثلاث ومن بينهم 3 رعايا أجانب  و 4 قصر وامرأة واحدة إلى الميناء التجاري من أجل القيام بالإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات وتقديم الإسعافات الأولية للموقوفين من طرف المستشفى المتقدم للحماية المدنية.

إقرأ أيضا:  إحباط عملية هجرة غير شرعية بالجزائر العاصمة وتوقيف 17 شخصا 

وقامت ذات الوحدات بالتنسيق مع المصالح الصحية المختصة بتفعيل الجهاز الوقائي من تفشي وباء كورونا (كوفيد 19) على مستوى هذا المنفذ الحدودي  البحري ، يضيف ذات المصدر.

وسيتم في وقت لاحق تسليم الموقوفين للجهات الأمنية المختصة وتقديمهم للعدالة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني عن طريق البحر بطريقة غير شرعية، كما أشير إليه.

كلـمات مفتـاحيــة :
مستغانم: إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل 49 شخص في عرض البحر
  أدرج يـوم : الجمعة, 21 آب/أغسطس 2020 14:23     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.21

محمد العزوني الشهير بـ"الشرطي المخفي" في ذمة الله

20.08.21

وهران: نهاية الحجر الصحي ل195 مواطنا تم إجلاؤهم من الولايات المتحدة الأمريكية

20.08.21

ليبيا: طرفا النزاع يعلنان وقفا فوريا لإطلاق النار وتنظيم انتخابات وترحيب من الأمم المتحدة…

20.08.21

مستغانم: إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل 49 شخص في عرض البحر

20.08.21

ليبيا: حكومة الوفاق الوطني و مجلس النواب يعلنان الوقف الفوري لإطلاق النار

20.08.21

مستغانم: وفاة المجاهد ساخي عبد الله أحد مفجري ثورة التحرير المجيدة بمنطقة الظهرة الغربية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.08.18

أول محرم عطلة مدفوعة الأجر

20.08.17

أنترنت: 8 ميغا بنفس سعر الـ 4 ميغا ابتداء من 18 أغسطس

20.08.17

نحو تنظيم نسخة افتراضية لصالون الجزائر الدولي للكتاب

20.08.17

اجتماع بوزارة التجارة لمناقشة إجراءات مراقبة السلع المستوردة عبر الحدود

20.08.17

برمضان: العمل على الوصول إلى ديمقراطية تشاركية خدمة للتنمية

20.08.17

اجتماع غداً الثلاثاء حول ترقية سيرغاز