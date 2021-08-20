مستغانم: إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل 49 شخص في عرض البحر

مستغانم - تم بولاية مستغانم ليلة الخميس إلى الجمعة إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل 49 شخصا بينهم أجانب في عرض البحر، حسبما علم من المجموعة الإقليمية لحراس السواحل.

وأوضح المصدر أن الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل اعترضت بين الساعة 10 مساءا و3 صباحا ليلة الخميس إلى الجمعة ثلاث مجموعات من المرشحين للهجرة غير الشرعية كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع شمال الميناء التجاري وبالساحل الشرقي لولاية مستغانم.

وتم اقتياد عناصر المجموعات الثلاث ومن بينهم 3 رعايا أجانب و 4 قصر وامرأة واحدة إلى الميناء التجاري من أجل القيام بالإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات وتقديم الإسعافات الأولية للموقوفين من طرف المستشفى المتقدم للحماية المدنية.

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وقامت ذات الوحدات بالتنسيق مع المصالح الصحية المختصة بتفعيل الجهاز الوقائي من تفشي وباء كورونا (كوفيد 19) على مستوى هذا المنفذ الحدودي البحري ، يضيف ذات المصدر.