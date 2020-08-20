حجر مستغانم/كوفيد-19: رفع الحجر الصحي على 306 شخص

مستغانم - تم رفع الحجر الصحي على 306 شخص خضعوا لهذا التدبير الاحترازي من تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد 19) بمنطقة التوسع السياحي "صابلات" بولاية مستغانم, حسبما علم يوم الخميس من المديرة الولائية للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.

وبدأ المعنيون بهذا الإجراء، والذين قدموا إلى الجزائر من إسطنبول (تركيا) عبر مطار وهران الدولي "أحمد بن بلة" في 13 أغسطس الماضي، بمغادرة أمس الأربعاء أماكن الحجر الصحي بعد 7 أيام قضوها داخل فندقي "الزفير" و"قصر المنصور", تضيف حياة معمري.

وقامت السلطات المحلية -وفقا لنفس المسؤولة- بتسخير عشر حافلات وعدة مركبات لنقل هؤلاء الأشخاص، الذين خضعوا للمراقبة الطبية والمتابعة النفسية من طرف فريق طبي وشبه طبي ونفسي والمسخر لهذه العملية الوقائية من فيروس كورونا، إلى ولايات إقامتهم في مختلف أنحاء الوطن.

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وتعتبر هذه العملية الثالثة من نوعها خلال شهر أغسطس الجاري بعد التكفل ب 102 شخص قدموا من العاصمة الأوكرانية كييف و 203 أشخاص قادمين من العاصمة القطرية الدوحة, تضيف ذات المسؤولة.

للتذكير استقبلت ولاية مستغانم منذ شهر مارس الماضي سبع دفعات من المسافرين الجزائريين العالقين في الخارج (1524 شخص) ولاسيما من فرنسا والمملكة المتحدة والبرتغال والمغرب وقطر وأوكرانيا وتركيا الذين تم التكفل بهم على مستوى المؤسسات الفندقية التابعة للخواص, كما أشار إليه ذات المصدر.