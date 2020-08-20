برج بوعريريج: الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني للمجاهد

برج بوعريريج - أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني اليوم الخميس ببرج بوعريريج على الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني للمجاهد المصادفة لـ20 أوت من كل سنة.

وأشرف الوزير بمقر الولاية على افتتاح أشغال ندوة تاريخية حول الذكرى بادر إلى تنظيمها المركز الوطني للدارسات و البحث في الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر 1954 ,كما أشرف السيد زيتوني بمقر الولاية على حفل تسليم مفاتيح 100 سكن لصيغة الترقوي المدعم لفائدة بلدية برج غدير بالإضافة إلى 80 إعانة للسكن الريفي موجهة لمستفيدين من عديد بلديات الولاية.

إقرأ أيضا: زيتوني: المحافظة على الذاكرة الوطنية وتضحيات الشهداء مسؤولية الجميع وقرأ وزير المجاهدين بالمناسبة رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي أبرز فيها بأن حدثي هجمات الشمال القسنطيني و انعقاد مؤتمر الصومام رسخ التلاحم بين المجاهدين وشعبهم حتى النصر و الثاني عزز هذا المكسب التاريخي بتعميم وتنظيم الكفاح المسلح.

وقد استهل الوزير نشاطه بالتوجه إلى مقبرة الشهداء بمدينة برج بوعريريدج حيث ترحم على أرواح الشهداء الطاهرة ثم أطلق اسم الشهيدة ناصري فطوم على الاقامة الجامعية 2000 سرير ببلدية العناصر.