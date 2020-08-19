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زلزال ميلة: اختيار عقار قريبا لإعادة بناء سكنات المتضررين بمنطقة الخربة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020 13:22     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات
زلزال ميلة: اختيار عقار قريبا لإعادة بناء سكنات المتضررين بمنطقة الخربة

الجزائر - أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة عن إيفاد لجنة متعددة القطاعات الى ولاية ميلة بهدف تحديد عقار سيخصص لبناء سكنات لفائدة المتضررين من الزلزال في منطقة خربة المنكوبة.

وأوضح السيد ناصري في تصريحات صحفية على هامش اشغال اليوم الثاني من الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي، انه بالإضافة الى الحلول الاستعجالية المقدمة من اعانات وخيم وغيرها، فانه يجري العمل على دراسة حلول نهائية للمتضررين بالتشاور مع السكان المعنيين.

وعليه، فان لجنة متكونة من ممثلي عدة قطاعات توجد حاليا في الولاية بهدف اختيار العقار المناسب لبناء سكنات لفائدة المتضررين من الزلزال، حسب الوزير.

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وأعلنت الخربة منطقة منكوبة بعدما تضررت من ظاهرة انجراف التربة اثر  الهزتين الأرضيتين اللتان سجلتا يوم 7 اغسطس الجاري.

وتنقل حوالي 120 خبير للولاية لمعاينة الاضرار وتحديد المناطق المتضررة بدقة واقتراح الحلول الانسب، حسب الوزير.

وبخصوص المشاريع السكنية، اكد السيد ناصري ان وكالة عدل تستعد لتوزيع حوالي 10 الاف وحدة  بصيغة البيع بالايجار، ابتداء من يوم غد الخميس 20 اغسطس.

واضاف انه من اجمالي 560 الف وحدة مبرمجة بصيغة البيع بالإيجار، لم يتبق سوى عدد "قليل" للانتهاء من اطلاق كل مشاريع هذا البرنامج.

كما  اكد بان البرنامج متواصل بالرغم من الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا، مشيرا الى عودة الورشات الى العمل.

آخر تعديل على الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020 13:33
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زلزال ميلة: اختيار عقار قريبا لإعادة بناء سكنات المتضررين بمنطقة الخربة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 آب/أغسطس 2020 13:22     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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