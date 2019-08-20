بومرداس: إستقبال ووضع ما يزيد عن 300 رعية جزائرية تم إجلاؤها من تركيا في الحجر الصحي

و في تصريح ل وأج قال المكلف بخلية الإعلام بديوان والي الولاية ،على هامش إستقبال الرعايا بحضور السلطات الولائية ، بأنه تم استقبال و نقل المواطنين الجزائريين ،اللذين كانوا عالقين في الخارج ، عن طريق حافلات عمومية من مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة ، نحو الإقامة المذكورة التابعة لمؤسسة سوناطراك في ظروف حسنة جدا .
إقرأ ايضا: إيليزي: دخول 17 رعية جزائرية كانوا عالقين بليبيا إلى أرض الوطن
وتم وضع الجزائريين اللذين ينحدرون من عدة ولايات من الوطن و تم إجلاؤهم من طرف السلطات العمومية في إطار التكفل بالرعايا الجزائريين العالقين في الخارج بسبب تفشي وباء كورونا ، تحت الحجر الصحي الاحترازي لمدة سبعة أيام لحمايتهم و ذويهم من عدوي هذا الفيروس الخطير .
مع الإشارة إلى أنه يقضي حاليا ما يزيد عن 220 مواطن جزائري تم إجلاؤهم مؤخرا من فرنسا فترة الحجر الصحي على مستوى المخيم العائلي التابع لمؤسسة سوناطراك الكائن بمديمة قورصو - شمال ببومرداس.
في هذا الإطار، أكد ذات المسؤول بأن مصالح الولاية المعنية و بالتنسيق مع مديرية الصحة و السكان ، وضعت كل إمكانياتها البشرية والمادية في المتناول من أجل مرافقة و التكفل الجيد بالجزائريين الوافدين من الخارج في إطار تنفيذ إجراءات و تدابير الحجر الصحي للوقاية من تفشي وباء كوفيد - 19.