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إيليزي: دخول 17 رعية جزائرية كانوا عالقين بليبيا إلى أرض الوطن

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 18:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات
إيليزي: دخول 17 رعية جزائرية كانوا عالقين بليبيا إلى أرض الوطن

إيليزي- دخل يوم الثلاثاء 17 رعية جزائرية كانوا عالقين بليبيا إلى أرض الوطن عبر المعبر الحدودي البري بالدبداب (ولاية إيليزي) و ذلك في إطار عمليات إجلاء الرعايا الجزائريين في الخارج بسبب إغلاق المجال الجوي والبري أمام المسافرين إثر تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19), حسب ما علم لدى مصالح المقاطعة الإدارية الدبداب.

وخضع هؤلاء الرعايا إلى فحص طبي سريع فور دخولهم على مستوى المعبر الحدودي ليتم تحويلهم بعد ذلك إلى بيت الشباب ببلدية الدبداب حيث سيقضون فترة الحجر الصحي كإجراء وقائي احترازي, حيث تم تسخير كافة الظروف على مستوى هذا المرفق لضمان الراحة والعناية الطبية اللازمة لهؤلاء المواطنين طيلة فترة الحجر الصحي, حسب أوضح ل/وأج نفس المصدر.

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للإشارة فإن المعبر الحدودي البري الدبداب-غدامس والمغلق منذ سنوات تم فتحه استثنائيا وبشكل مؤقت بترخيص من السلطات العليا في إطار تسهيل عملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بدولة ليبيا.

آخر تعديل على الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 19:45
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إيليزي: دخول 17 رعية جزائرية كانوا عالقين بليبيا إلى أرض الوطن
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 18:53     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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