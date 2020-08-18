ميلة: الشروع في هدم البنايات المصنفة في الخانة الحمراء

ميلة - شرع اليوم الثلاثاء بميلة في عملية هدم البنايات المصنفة من طرف الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء "سي تي سي" في الخانة الحمراء في أعقاب الخبرة التي تم القيام بها جراء الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا المنطقة في 10 أغسطس الجاري.

وتم في مرحلة أولى "استعجاليا" هدم بنايتين "2" آيلتين للسقوط تقعان بحي الخربة على اعتبار أنهما تهددان حياة المواطنين.

وفي تصريح لوأج أوضح مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء بذات الولاية، كيم حاج صدوق بأنه "سيتم تباعا ووفقا للإجراءات المعمول بها هدم ما مجموعه 537 مسكنا آخرا عبر الولاية صنفوا ضمن الخانة الحمراء من طرف ذات الهيئة المختصة في المراقبة التقنية للبناء".

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وأضاف بأنه "من أصل هذا العدد الإجمالي تم إحصاء 396 مسكنا ضمن الخانة الحمراء ستشملهم عملية الهدم بحي الخربة الأكثر تضررا من الهزتين الأرضيتين"، مفيدا بأن "تقارير الخبرة صنفت أيضا 352 مسكنا ضمن المستوى الرابع من الخانة البرتقالية وذلك عبر كامل إقليم ولاية ميلة".

وفصل في ذات السياق بأنه "تم تصنيف على وجه الخصوص 240 بناية ضمن الخانة البرتقالية على مستوى حي الخربة إضافة إلى 22 بحي الأمل و 22 وسط مدينة ميلة و 34 في المدينة العتيقة بعاصمة الولاية".

جدير بالذكر أن الهزتين الأرضيتين اللتين تم تسجيلهما في 10 أغسطس الجاري بولاية ميلة تسببتا في انهيار كلي لمنزلين يقعان بمدينة ميلة القديمة بالإضافة إلى بناية ذات 4 طوابق بحي الخربة بعاصمة الولاية زيادة على انهيارات جزئية لـ15 منزلا بالمدينة القديمة و 11 آخر بحي الخربة و 5 بحي قصر الماء بعاصمة الولاية كذلك.