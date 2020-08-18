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زلزال ميلة: لجنة وزارية تعاين المواقع المقترحة للتكفل بإسكان العائلات المتضررة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 17:27     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات
زلزال ميلة: لجنة وزارية تعاين المواقع المقترحة للتكفل بإسكان العائلات المتضررة

ميلة- قامت يوم الثلاثاء لجنة وزارية مشتركة بمعاينة المواقع المقترحة للتكفل بإسكان العائلات المتضررة من الهزات الأرضية التي ضربت شمال ولاية ميلة يومي 17 يوليو و10 أغسطس 2020, حسب ما علم من الأمينة العامة للولاية خديجة صيفي.

وأوضحت ذات المسؤولة بأن المواقع التي تمت معاينتها هذا اليوم تتمثل في ثلاثة بعاصمة الولاية و أربعة ببلدية عين التين وموقع واحد عبر بلديات كل من سيدي خليفة و القرارم قوقة و زغاية.

وحسب الشروح المقدمة خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع السلطات المحلية بمقر الولاية, فإن "المساحة الإجمالية للمواقع المقترحة للتكفل بالمتضررين من الهزات الأرضية التي خلفت أضرارا معتبرة منها تصنيف 539 مسكنا بالخانة الحمراء عبر المناطق المتضررة تقدر بأكثر من 450 هكتار."

وجاء في ذات الاجتماع بأن أكبر موقع مقترح للتكفل بإعادة إسكان المتضررين يقع بأعالي بلدية سيدي خليفة (23  كلم جنوبا) بمساحة تقدر ب268 هكتار, فيما تتراوح مساحات بقية المواقع الأخرى بين 3 و 68 هكتارا.

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واستنادا للأمينة العامة للولاية, فإن نتيجة عمل اللجنة المشتركة المتكونة من ممثلين عن عدة قطاعات معنية منها وزارتي السكن والعمران والمدينة و الفلاحة والتنمية الريفية "سيفصل فيها لاحقا من قبل السلطات المركزية بناء على تقرير اللجنة التي قامت بمعاينة المواقع المقترحة."

كما سيتم تحديد طبيعة عملية التكفل بالمتضررين الذين كانوا قد اقترحوا في لقاءاتهم السابقة مع السلطات المحلية تخصيص تحصيصات ومنح قطع أرضية للبناء عليها بدل الإسكان في العمارات, حسب ما تمت الإشارة إليه.

آخر تعديل على الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 17:49
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زلزال ميلة: لجنة وزارية تعاين المواقع المقترحة للتكفل بإسكان العائلات المتضررة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 آب/أغسطس 2020 17:27     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

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