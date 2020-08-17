البنك الوطني الجزائري يطلق منتجات الصيرفة الاسلامية في بومرداس

واوضح البنك في بيان له أن هذه الخطوة تندرج "في إطار تجسيد و تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى تعميم الصيرفة الإسلامية على جميع وكالاته" وذلك "عقب الاقبال الكبير من طرف المواطنين للاستفادة من المنتجات الإسلامية و الطلب الملح والكبير المرصود على مستوى جميع الوكالات بمختلف أنحاء الوطن".
وكان البنك قد أطلق امس الاحد هذه الخدمات على مستوى وكالة الحميز (شرق الجزائر العاصمة), حسب نفس المصدر.
وأكد البنك الوطني الجزائري أنه يعتزم "تسريع تعميم تسويق المنتجات المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية على كامل التراب الوطني من خلال توسيع عدد وكالاته المسوقة لها كل أسبوع", يضيف البيان.