البنك الوطني الجزائري يطلق منتجات الصيرفة الاسلامية في بومرداس

الجزائر- أطلق البنك الوطني الجزائري يوم الاثنين منتجات الصيرفة الاسلامية في كل من وكالتي بومرداس وتيزي وزو وذلك بعد حوالي أسبوعين من الشروع في تسويق هذه المنتجات في الجزائر العاصمة.

واوضح البنك في بيان له أن هذه الخطوة تندرج "في إطار تجسيد و تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى تعميم الصيرفة الإسلامية على جميع وكالاته" وذلك "عقب الاقبال الكبير من طرف المواطنين للاستفادة من المنتجات الإسلامية و الطلب الملح والكبير المرصود على مستوى جميع الوكالات بمختلف أنحاء الوطن".

وكان البنك قد أطلق امس الاحد هذه الخدمات على مستوى وكالة الحميز (شرق الجزائر العاصمة), حسب نفس المصدر.