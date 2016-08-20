بومرداس: رفع الحجر الصحي ل 274 مواطن تم إجلاؤهم من المملكة العربية السعودية

بومرداس- انتهت يوم الأحد ببومرداس فترة الحجر الصحي في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد, ل 274 مواطن جزائري تم إجلائهم من المملكة العربية السعودية, دون تسجيل في صفوفهم أي إصابة تذكر بهذا الداء, حسبما أفاد به مصدر من ديوان والي الولاية.

وقال المكلف بخلية الإتصال و الإعلام بديوان الوالي في تصريح لوأج, أن الحجر الصحي رفع عن 274 رعية جزائرية تم إجلاؤهم من المملكة العربية السعودية بعد انتهاء المدة المحددة لهذا الإجراء الاحترازي و التي حددت بسبعة أيام.

مع الإشارة إلى أنه تم تقليص مدة الحجر الصحي الاحترازي بعد إجراء تعديل في المدة من 14 يوما إلى سبعة أيام, إثر استشارة مع الجهات الصحية المعنية مع إمضاء المعنيين تعهدات بمواصلة إتمام الحجر الاحترازي بمنازلهم إلى غاية نهاية 14 يوما.

ولم تسجل أي حالة إصابة بوباء كورونا في صفوف الرعايا الجزائريين الذين تم استضافتهم بإقامة المعهد الجزائري للبترول بمدينة بومرداس, يؤكد نفس المصدر.

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وتم ترحيل عبر ولايات الوطن جزء من الأشخاص الذين استفادوا من الحجر الصحي, على متن حافلات وضعتها مصالح النقل في المتناول, فيما استقبل الجزء المتبقي من المسرحين من قبل أهاليهم وذويهم الذين تكفلوا بنقلهم إلى منازلهم.