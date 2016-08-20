ورقلة: ربط 75 منطقة ظل بشبكة الهاتف والانترنت

ورقلة - تم ربط ما لا يقل عن 75 منطقة ظل عبر ولاية ورقلة بشبكة الهاتف الثابت والانترنت، حسبما علم اليوم الأحد لدى مصالح المديرية الولائية للمتعامل التاريخي ''اتصالات الجزائر".

وتمت هذه العملية التي تندرج في إطار برنامج مؤسسة اتصالات الجزائر يهدف إلى فك العزلة عن مناطق الظل وتحسين خدمات الاتصالات بالهاتف الثابت والانترنت ذات التدفق العالي، بفضل انجاز العديد من المشاريع الرامية إلى تعزيز وعصرنة شبكة الألياف البصرية وأجهزة أمسان وتقنية الجيل الرابع، مثلما جرى توضيحه.

كما تتواصل الجهود من أجل انجاز مشاريع أخرى مماثلة لفائدة أكبر عدد ممكن من المواطنين القاطنين في تلك المناطق، كما أوضح ذات المصدر.

وبغية تقريب الإدارة من المواطن وتحسين شبكة الاتصالات، تم ربط 37 فرعا بلديا و67 مكتب بريد، لاسيما في المناطق الريفية والمعزولة المنتشرة عبر تراب الولاية، بشبكة الألياف البصرية، كما أشير اليه.

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وفيها يتعلق بحظيرة المشتركين بولاية ورقلة، فقد بلغ عدد زبائن اتصالات الجزائر بالنسبة للهاتف الثابت 60.760 زبون والانترنت (38.588) ونظام أمسان (60.760) والجيل الرابع (28.862)، يضيف ذات المصدر.