تيسمسيلت: وفاة المجاهدة راتول غنو

وقد التحقت الراحلة التي ولدت سنة 1928 ببلدية لرجام بصفوف الثورة التحريرية المجيدة سنة 1957 بمنطقة الونشريس، حسبما أوضحه ذات المصدر.
وستوارى الفقيدة الثرى بعد ظهر اليوم الأحد بمقبرة دوار "الحوابي" ببلدية لرجام، استنادا إلى نفس المصدر.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
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تيسمسيلت - انتقلت إلى رحمة الله المجاهدة راتول غنو اليوم الأحد بمنزلها العائلي بمدينة لرجام (تيسمسيلت) عن عمر ناهز 92 سنة اثر مرض عضال، حسبما علم لدى المتحف الولائي للمجاهد.
وقد التحقت الراحلة التي ولدت سنة 1928 ببلدية لرجام بصفوف الثورة التحريرية المجيدة سنة 1957 بمنطقة الونشريس، حسبما أوضحه ذات المصدر.
وستوارى الفقيدة الثرى بعد ظهر اليوم الأحد بمقبرة دوار "الحوابي" ببلدية لرجام، استنادا إلى نفس المصدر.