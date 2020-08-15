وزير الأشغال العمومية يتفقد عدة مشاريع بولاية تيبازة

الجزائر - قام وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي اليوم السبت بزيارة عمل الى ولاية تيبازة حيث تفقد بعض مشاريع القطاع.

و استهل السيد شيعلي هذه الزيارة بوضع حيز الخدمة الطريق المدخل الذي يربط مدينة شرشال بالطريق السيار تيبازة-الجزائر، على امتداد مسافة 3 كلم.

وفي عين المكان وقف الوزير عند المسائل التقنية المتعلقة بهذه المنشأة وأهميتها بالنسبة لساكنة المنطقة وكذا المستخدمين.

وخلال هذه الزيارة تفقد الوزير أيضا مشروع استكمال أشغال حماية المنحدرات لمدينة تيبازة.

و في هذا السياق، أكد أن الجزائر تملك من الإمكانيات ما يؤهلها لإنجاز مثل هذه المشاريع من خلال مؤسسات وطنية استطاعت رفع التحدي، لا سيما وانها اعتمدت مقاربة بيئية واقتصادية في الإنجاز، على غرار الإنارة العمومية باستخدام الطاقة الشمسية، و المساحات الخضراء على امتداد هذه المنحدرات.

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وفي المحطة الثانية من زيارته للولاية، وقف السيد الوزير عند مدى تقدم أشغال مشروع الطريق الاجتنابي لمدينة شرشال على مسافة 17 كلم، حيث دقق مع القائمين على المشروع من مؤسسات الإنجاز والمتابعة، المخطط الزمني لمراحله وآجال تسليمه.

وفي هذا الاطار، أكد الوزير على أنه لا يتوجب ان تتعدى هذه الآجال ما هو مسطر اي قبل شهر نوفمبر المقبل، نظرا لما يكتسيه هذا المشروع من أهمية بالغة، حسب قوله.