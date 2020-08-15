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تفكيك جمعية أشرار تسلب أموال المواطنين بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : السبت, 15 آب/أغسطس 2020 18:04     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات

الجزائر - تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك جمعية أشرار بباش جراح (الجزائر العاصمة)، تتكون من خمسة أشخاص يستدرجون المواطنين ليحتالوا عليهم ويسلبون أموالهم بدعوى تصريف مختلف العملات الأجنبية، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر ان هؤلاء الأشخاص كانوا يستعملون طرق "احتيالية" للاتصال بالضحايا وربط علاقات معهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي بدعوى حيازتهم لمبالغ مالية بالعملة الصعبة من أجل صرفها بالعملة الوطنية، حيث قاموا بالاعتداء على شخصيين وسلبا منهما مبلغ "190 مليون سنتيم " بعد الاعتداء عليهما بالأسلحة البيضاء والغاز المسيل للدموع.

وعلى اثر عملية رصد واسعة، تمكنت ذات المصالح من توقيف خمسة أشخاص مع حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء كانت بحوزتهم . وبعد استكمال الإجراءات القانونية في حقهم  تم تقديمهم لدى وكيل الجمهورية، حيث " امر بإيداع أربعة منهم الحبس المؤقت" ، فيما " وضع المتهم الخامس تحت الرقابة القضائية " .

من جهة أخرى، أوقفت ذات المصالح ،"سارق لواحق السيارات" بشارع حسيبة بن بوعلي (الجزائر العاصمة)،كان يستغل "فترة حظر التجوال"،وبعد استكمال الإجراءات القانونية ، تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية، حيث "امر بإيداعه الحبس المؤقت".

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تفكيك جمعية أشرار تسلب أموال المواطنين بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : السبت, 15 آب/أغسطس 2020 18:04     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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