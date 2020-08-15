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وهران: توقيف مرقي عقاري متورط في قضية نصب واحتيال

  أدرج يـوم : السبت, 15 آب/أغسطس 2020 15:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات

وهران - تمكن عناصر الأمن الولائي لوهران من توقيف مرقي عقاري متورط في قضية نصب واحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد بعد إيهام ضحاياه بالحصول على سكنات ترقوية مقابل مبالغ مالية معتبرة، حسبما علم اليوم السبت من ذات السلك الأمني.

وجاءت عملية التوقيف بناء على شكوى تقدم بها الضحايا الذين يتجاوز عددهم ال 30 شخصا مفادها تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف أحد المرقيين العقاريين الذي وعدهم ببيع سكنات ترقوية مقابل دفعات مالية مسبقة تراوحت قيمتها ما بين 2 مليون دج و5ر7 مليون دج مع تسليمهم عقود مؤقتة وهمية.

ومن بين عمليات النصب التي كان يستعملها المرقي العقاري هي بيع شقة واحدة لأكثر من شخص حيث بلغ عدد الضحايا الذي تم سماعهم على محاضر رسمية 12 شخصا، كما أشير إليه.

وقد باشرت ذات المصالح تحرياتها المعمقة ليتم توقيف هذا الشخص البالغ من العمر 54 سنة. وقد تم تحرير ضده إجراء قضائي أحيل بموجبه أمام العدالة حيث صدر في حقه أمر بالإيداع، وفق نفس المصدر.

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وهران: توقيف مرقي عقاري متورط في قضية نصب واحتيال
  أدرج يـوم : السبت, 15 آب/أغسطس 2020 15:36     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

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