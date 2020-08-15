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هزة أرضية ببطيوة (وهران) : عدم تسجيل أي خسائر بشرية أومادية

  أدرج يـوم : السبت, 15 آب/أغسطس 2020 15:27     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرات
هزة أرضية ببطيوة (وهران) : عدم تسجيل أي خسائر بشرية أومادية

وهران - لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية عقب الهزة الأرضية التي وقعت اليوم السبت ببطيوة (شرق ولاية وهران)، حسبما استفيد لدى المكلف بالإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية.

وأبرز النقيب عبد القادر بلالة أنه "فور إصدار الإنذار قامت عناصر الحماية المدنية لبطيوة ووهران بعملية استطلاع بهذه المنطقة القريبة من منطقة صناعية هامة والاستعداد لأي احتمال".

وأضاف نفس المصدر أنه "لم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية نتيجة هذه الهزة الأرضية التي لم يشعر بها الكثير من المواطنين".

إقرأ أيضا: هزة أرضية بقوة 4ر3 درجات على سلم ريشتر بولاية وهران 

وقد تم تسجيل اليوم السبت , في حدود الساعة ال09 و18 دقيقة, هزة أرضية بلغت شدتها 4ر3 درجات على سلم ريشتر بمنطقة بطيوة بولاية وهران, حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وقد حدد مركز الهزة ب 10 كلم جنوب شرق بطيوة بنفس الولاية, كما أشير إليه.

آخر تعديل على السبت, 15 آب/أغسطس 2020 15:46
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هزة أرضية ببطيوة (وهران) : عدم تسجيل أي خسائر بشرية أومادية
  أدرج يـوم : السبت, 15 آب/أغسطس 2020 15:27     الفئـة : جهـوي     قراءة : 16 مرة   شارك

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