هزة أرضية ببطيوة (وهران) : عدم تسجيل أي خسائر بشرية أومادية

وهران - لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية عقب الهزة الأرضية التي وقعت اليوم السبت ببطيوة (شرق ولاية وهران)، حسبما استفيد لدى المكلف بالإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية.

وأبرز النقيب عبد القادر بلالة أنه "فور إصدار الإنذار قامت عناصر الحماية المدنية لبطيوة ووهران بعملية استطلاع بهذه المنطقة القريبة من منطقة صناعية هامة والاستعداد لأي احتمال".

وأضاف نفس المصدر أنه "لم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية نتيجة هذه الهزة الأرضية التي لم يشعر بها الكثير من المواطنين".

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وقد تم تسجيل اليوم السبت , في حدود الساعة ال09 و18 دقيقة, هزة أرضية بلغت شدتها 4ر3 درجات على سلم ريشتر بمنطقة بطيوة بولاية وهران, حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.