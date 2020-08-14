سطيف: تفكيك شبكة وطنية تتاجر بالمخدرات

سطيف- تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسطيف من تفكيك شبكة وطنية مختصة في المتاجرة بالمخدرات و حجز ما لا يقل عن 4 كلغ من الكيف المعالج, حسب ما علم يوم الجمعة من المجموعة الإقليمية لذات السلك النظامي بالولاية.

وأوضح ذات المصدر بأن العملية مكنت أيضا من توقيف ثلاثة (3) أشخاص من أفراد هذه الشبكة التي تنشط عبر عدد من ولايات الوطن تتراوح أعمارهم بين 27 و 40 سنة, كما قامت بحجز مركبة سياحية كانت تستعمل في نشاطهم.

واستنادا لذات المصدر فان تجسيد هذه العملية كان ممكنا بعد استغلال معلومات وردت إلى أفراد فصيلة الأبحاث مفادها محاولة بعض الأشخاص تمرير كمية معتبرة من المخدرات.

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و قامت فصيلة الابحاث بعدها بوضع خطة محكمة مكنتها من توقيف المركبة المشتبه بها و العثور بها بعد التفتيش على كمية المخدرات التي كانت مخبأة داخلها.

ولقد حول المشتبه بهم إلى مقر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني من أجل متابعة مجريات التحقيق.